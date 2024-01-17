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CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı

Geçtiğimiz Eylül ayında CHP'den istifa ederek görevini bağımsız olarak devam ettiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı. Atay'a rozetini İYİ Parti'nin grup toplantısı sırasında Meral Akşener bizzat taktı.

CHP\'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti\'ye katıldı
17.01.2024 - 11:34,  Güncelleme: 11:38
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CHP'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev alan ve geçtiğimiz yıl partiden istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı. Atay'ın rozetini İYİ Parti'nin grup toplantısı sırasında bizzat Meral Akşener taktı.

CHP'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev alan ve Aydın Milletvekilliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa etmişti. Bir süredir görevini bağımsız olarak sürdüren Başkan Atay İYİ Parti saflarına katıldı.

ROZETİNİ BİZZAT AKŞENER TAKTI

İYİ Parti'nin düzenlenen grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından rozeti takılan Atay, İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptıkları hizmetlerden bahsederek, seçilmesi halinde önümüzdeki dönem de çalışmalarını katlayarak sürdüreceğini belirtti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay.

MEHMET FATİH ATAY KİMDİR?

Mehmet Fatih Atay, 11 Şubat 1957 tarihinde Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Çine'de, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Başkan Atay, uzun süre Avukatlık mesleğini sürdürdü.

1977 yılında siyasete adım atan Mehmet Fatih Atay, CHP Çine Gençlik Kolları Başkan ve Başkan Yardımcılığı, SODEP Çine Kurucu İlçe Başkanlığı, SHP Çine İlçe Başkanlığı, CHP Aydın İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ OLARAK PARLAMENTODA GÖREV ALDI

1995, 2007 ve 2015 yıllarında yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'ni kazanarak 3 dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoda görev aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. Dönemi'nde TBMM Başkanlık Divan Üyeliği, 23. Dönemi'nde ise TBMM Adalet Komisyonu üyeliği ve Kültür Sanat Yayın Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Aynı zamanda; 12 yıl TFF Genel Kurul Delegesi, 12 yıl Gençlerbirliği Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Aydınspor 1923 Kulüp Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Fatih Atay, halen Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Atatürk Liseliler Derneği Üyesidir.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI

Mehmet Fatih Atay, 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Efeler İlçesi Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimini kazanarak T.C. Efeler Belediyesi'nin Başkanı oldu. Atay, öğretmen Güneş Atay ile evli olup, iki çocuk babasıdır.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: arkadaşlar bendemi siyasete girsem acaba :) Yanıtla 3 2

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