Çaycı kadına, "Benimle bir kere beraber ol" tacizinde bulunan 56 yaşındaki CHP İl Başkanı Bülent Oğuz hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Çaycı kadına, "Benimle bir kere beraber ol" tacizinde bulunan 56 yaşındaki CHP İl Başkanı Bülent Oğuz hapis cezasına çarptırıldı

16.09.2022 10:19

Tacizden yargılanan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında karar verildi. Mahkeme, 2 çocuk babası 56 yaşındaki Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz ve mobing uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ses kayıtlarında Oğuz'un, çaycı kadına "Çok hoşuma gidiyorsun. Benimle bir kere beraber ol" şeklindeki iğrenç sözler sarf ettiği dosya kayıtlarına girdi.

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un taciz ve mobingine maruz kalan 40 yaşındaki S.Y. isimli kadın "İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Tehdit ettiler. Ses kayıtlarına kumpas dediler. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz" dedi.

KANIT YOK DENİNCE SES KAYDI ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanlığında yaşanan taciz skandalı geçen yıl Eylül ayında ortaya çıkmıştı. CHP Erzurum İl Başkanlığında çaycı olarak çalışan S.Y., İl Başkanı Bülent Oğuz tarafından tacize uğradığını iddia etti. Oğuz'un yaptıklarını parti görevlilerine anlatan kadın, 'kanıt yok' yanıtı alınca ses kaydı almak zorunda kaldı.

İL BAŞKANI: KAYITLAR MONTAJ

Aldığı kayıtta İl Başkanı Oğuz'un S.Y.'ye 'Çok hoşuma gidiyorsun. Benimle bir kere beraber ol' dediği öğrenildi. İl Başkanı Oğuz, yaptığı açıklamada ses kaydının montaj olduğu ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Merkezi, Oğuz'u görevden aldı.

YÖNETİMDEN ÖZÜR DİLEDİ

Bülent Oğuz ses kayıtlarının montaj olduğunu iddia etti. Ancak CHP Erzurum İl yönetiminin durumu öğrendikten sonra yaptığı toplantıda Oğuz'un yönetim kurulu üyelerinden özür dilediği mahkeme tutanaklarında yer aldı. Oğuz'un hem olayı kabul edip hem de ses kayıtlarını inkar etmesini değerlendiren mahkeme, ses kayıtlarını incelemeye gönderdi.

7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yapılan teknik analiz incelemelerinde ses kayıtlarında herhangi bir montaj veya ekleme olmadığı ortaya çıktı. Erzurum Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada cinsel taciz suçundan yargılanan Oğuz hakkında, mahkeme 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.

"İŞİN SONU TECAVÜZE GİDECEKTİ"

Olay sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyen taciz mağduru S.Y. şunları söyledi; "Ben yaşadıklarımı anlattığımda kimse inanmadı. Gerekli yerlere söyledim hepsi kulaklarını tıkadı. Artık dayanamadım. İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Tehditler ettiler. Ses kayıtlarına kumpas dediler. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz. Hiçbir kadın bu rezilliklere boyun eğmesin."

İşte o taciz konuşmalarının kayıtları

İL BAŞKANI: Niye istemiyorsun.

KADIN: Başkanım sizle alakası yok. Ben böyle bir insan mıyım?

İL BAŞKANI: Ben diyorum ki benle bir kere beraber ol.

KADIN: Eee canım. Başka bir derdin var mıydı? O nasıl söz öyle.

İL BAŞKANI: Yanlış bir şey olmadığını görebilirsin ben görürüm ayrı bir şey ama niye bu kadar benden kaçıyorsun.

KADIN: Ben öyle bir insan değilim

İL BAŞKANI: Benden hiç duydun mu? Başkasıyla olduğumu görsen ben demem zaten.

KADIN: Ben hayat mücadelesinde bir insanım.

İL BAŞKANI: Ben biliyorum. Yanlış anlama ben senden faydalanayım değil.

KADIN: Faydalanmaya çalışıyorsunuz.

İL BAŞKANI: Saçmalama.

KADIN: Doğruya doğru.

İL BAŞKANI: Ben sana baştan söyledim benim hoşuma gidiyorsun. Ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun. Sana demedim mi. Hoşuma gitmesen ben seni ne yapacağım. Gerçekten çok hoşsun.

KADIN: Ben sizinle çalışıyorum onca söylentiye rağmen. Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler diye ben kimseyi dinlemedim. Ailem akrabam. Adınız çıkmış 9'a.

İL BAŞKANI: Neyim çıkmış neyimiz var ki.

KADIN: Benim numaram herkeste var. Kimse rahatsız etmiyor.

İL BAŞKANI: Ben buna da müsaade etmem. Senden önce 3 bayanla da çalıştım bir tanesine başımı kaldırıp bakmadım ciddi söylüyorum sende ayrı bir şey var çok hoşuma gidiyorsun.

KADIN: Bahane ederek mi eşyaları getirdiniz.

İL BAŞKANI: Hayır bahane etmedim.

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