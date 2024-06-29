CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: \'Erken seçim halk istediği zaman olur\'

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki seneye ciddi ciddi konuşacağız. Bizim milletvekili sayımız erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama bu şekilde yönetmeye devam ederlerse halk buna dayanamaz. Erken seçim halk istediği zaman olur" dedi.

CHP Manisa İl Danışma Kurulu toplantısı Şehzadeler ilçesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, il ve ilçe teşkilatları katıldı.

Konuşmasında erken seçim tartışmalarına değinen Yücel, "Bir erken seçim tartışması sürüp gidiyor. 3 ay önce seçimden çıktık. İnsanlar belediye başkanını, belediye meclis üyelerini seçti. Yani yerel yöneticileri seçti. Şimdi o yeni seçilen belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki seneye ciddi ciddi konuşacağız. Bizim milletvekili sayımız erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama bu şekilde yönetmeye devam ederlerse halk buna dayanamaz. Erken seçim halk istediği zaman olur" diye konuştu.

'BAŞARIMIZIN TEMELLERİ 2019'DA ATILDI'

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deniz Yücel, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra 1'inci parti olduğu, 14 büyükşehir, 21 il belediyesi olmak üzere toplam 411 belediye kazandığı tarihi bir seçimden sonra danışma kurulu toplantımızda sizlerle bir aradayız. 'Başaramaz' dediler, 'Yapamaz' dediler, 'Şu kadar il, şu kadar ilçe kayıp' dediler. Değişimin, cesur siyasetin, gençlere, kadınlara güvenmenin, yapay gündemlerle değil, halkın gündemi ile ilgilenmenin, halktan kopuk değil halkla iç içe, kol kola omuz omuza yapılan siyaset sonucunda 31 Mart başarısı geldi. 2019 yerel seçimlerinde büyük bir başarı yakaladık. Bugünkü yani 2024 yerel seçimlerindeki başarımızın temelleri 2019'da atıldı" dedi.

Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün ittifak vardı. 2024'te seçime tek başımıza girdik. 'Türkiye İttifakı' dedik. 'Türkiye İttifakı'ndaki insanlar, 10 bin lirayla ayın sonunu getirmek zorunda kalan emeklidir, 17 bin lira asgari ücretle çocuk okutan annedir, babadır, çalışarak iflas eden çiftçidir, kredi borcunu ödeyemediği için batan esnaftır, ailesi okutamadığı için üniversiteyi bırakan gençtir, atanmayan öğretmendir, yoksulluk sınırının altında yaşayan memurdur, şehit ailelerimizdir, gazilerimizdir. Türkiye ittifakında olan bize destek veren vatandaşlarımızın ortak bir özelliği vardır. Hepsi vatanını, milletini, bayrağını seven, ülkesini seven, Türkiye'yi seven insanlardır. 2019'da kazanılan İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'in yanında Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya gibi iller ve niceleri kazandık. Adıyaman'ı Kilis'i kazandık."