CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi

08.08.2022 13:54
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında iktidara bir dizi eleştirilerde bulundu. Öztrak, "Sabit gelirli için birkaç milyonu aşan fiyatlarla ev almak artık hayal ötesi. Kiralar almış başını gitmiş" şeklinde konuştu.

CHP'li Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP meclis grubu olarak ÖSYM'deki sınav usulsüzlüklerinin araştırılması için Meclis'te 2009 yılından bu yana 20 önerge verdiklerini belirterek, "Zaman kimi haklı çıkardı? Elbette mutlu değiliz; ama bizi haklı çıkardı. Milyonlarca gencimizin hayalleriyle umutlarıyla oynadılar. Milyonlarca ailenin emeğini çaldılar" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADI"

Öztrak, kiraların fahiş artışına dikkat çekerek, "Sabit gelirli için birkaç milyonu aşan fiyatlarla ev almak artık hayal ötesi. Kiralar almış başını gitmiş. TÜİK'e göre son 1 yılda kira artışı sadece yüzde 26,8. Vatandaşla alenen alay ediyorlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarını bırakıp hayatın gerçeklerine baktığımızda kiralar son 1 yılda Adana'da yüzde 144, Bursa'da yüzde 149, Ankara'da yüzde 156, İstanbul'da yüzde 161, İzmir'de yüzde 164 artmış. Dahası da var. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerle ilgili tercihleri sona erdi. Yakında da bunun sonuçları açıklanacak. Gençlerimiz gidecekleri üniversitelerden önce gidecekleri illerdeki barınma imkanlarına, kiralara bakıyor. Öğrenci sayılarıyla öne çıkan illerimizde son 1 yıldaki kira artışları korkunç. Eskişehir'de kiralar yüzde 162, Konya'da yüzde 173, Erzurum'da yüzde 130, Antalya'da yüzde 244 artmış. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığında bu kiraların nerelere gideceğini Allah bilir. Başka illere gidecek gençler ve aileleri şimdiden kara kara düşünmeye başlamışlar" ifadelerini kullandı.

"VEFAT SAYILARI 20'YE KATLANDI"

Öztrak, Kovid-19 vakalarında yeniden hızlı bir artış görüldüğünü belirterek, "Haftalık vefat sayıları haziran ortasında 17 iken temmuz sonunda 337'ye yükseldi. Sadece 5 haftada vefat sayıları 20'ye katlandı. Toplam vefat sayısında yüz bin sınırına dayandık. Ama hükumetten bu konuda tık yok. O yüzden görev yine vatandaşlarımıza düşüyor. Lütfen kişisel olarak tedbirlerimizi arttıralım. Maske, mesafe ve hijyene yeniden dikkat edelim" dedi.

CEMAL ENGİNYURT'UN GAZETECİYE SALDIRISI SORULDU: KABUL EDEMEYİZ

Soruları da yanıtlayan Öztrak, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik saldırısı ile ilgili soruya "CHP olarak bizim hiçbir şiddet olayını tasvip etmemiz mümkün değildir. Hele hele basın mensuplarına uygulanacak şiddeti hiç kabul edemeyiz" yanıtını verdi.

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Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi - Son Dakika

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