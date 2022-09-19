CHP lideri Kılıçdaroğlu aleyhindeki pankartla fotoğraf çektirdi: Her yeri bunlarla donatmışlar - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu aleyhindeki pankartla fotoğraf çektirdi: Her yeri bunlarla donatmışlar

19.09.2022 21:47

Malatya'da kendisi aleyhine yazdırılan, "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" pankartının önünde poz veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bay Kemal'in şehre ziyaretini provoke etmek için her yeri bunlarla donatmışlar" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malatya ziyareti öncesinde kentin bazı noktalarına Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin daha önce kullandığı ifadeleri içeren afişler asıldı. Bu afişler arasında " Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır, "Ne yazık ki Türkiye Azerbaycan'a yardım ediyor" ve " Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" gibi cümlelerin bulunduğu afişler yer aldı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise kendisine yönelik tepki amacıyla asılan bu afişlerle poz vererek şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bay Kemal'in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da herkesi şaşkına çeviren hareket! Aleyhindeki afişle poz verdi

"BATSIN BU DİLİNİZ"

Kılıçdaroğlu, paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!"

"BİZ BARIŞACAĞIZ"

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber."

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da herkesi şaşkına çeviren adım! Aleyhindeki afişle poz verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da herkesi şaşkına çeviren adım! Aleyhindeki afişle poz verdi
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Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu aleyhindeki pankartla fotoğraf çektirdi: Her yeri bunlarla donatmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu aleyhindeki pankartla fotoğraf çektirdi: Her yeri bunlarla donatmışlar - Son Dakika
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