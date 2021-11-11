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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti

11.11.2021 07:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.

Hale gelen sebzeler hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, ziyarette esnaf ve çiftçilerle boş sebze kasalarının üzerine oturarak kahvaltı yaptı.

Bir esnafın "Alem buysa başkan sensin." sözleriyle uyarladığı bir şarkıyı söylemesi, Kılıçdaroğlu ve yanındakileri gülümsetti.

Kahvaltıda, esnaf ve çiftçilerden bazıları, ekonomik açıdan zor durumda olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ise bu güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceklerini kaydetti.

Çiftçi olmazsa oturup yemek yiyemeyeceklerini, sabah kahvaltı yapamayacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Siz üretiyorsunuz. Emek yapıyorsunuz. Sabaha karşı 3'te hale geliyorsunuz. Buradan sadece Antalya'ya değil, Türkiye'nin her yerine mal gönderiyorsunuz. Yaptığınız hizmet çok değerli. Çok büyük paralar da kazanmıyorsunuz. Keşke büyük paralar kazansanız. Gönderilen sebze Rusya'dan dönüyorsa bunda ciddi sıkıntılar var. Dış politikada sorunlar var. Orta Doğu'ya da açılmak lazım. Orayla da barışmak lazım. Niye kavga ettik? Suriye'ye de Ürdün'e de Lübnan'a da Mısır'a da mal gönderiyorduk. Niye kavga ediyoruz?"

Kılıçdaroğlu, çiftçinin de asgari ücretle çalışan tüketicinin de fiyatlardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Asgari ücret artmalı ki onlar da alışveriş yapsın. Önümüzde daha kötü günler olacak. Gübre fiyatları, mazot fiyatları daha da artacak. Dertlerinizi çok iyi biliyoruz. Bu işi çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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