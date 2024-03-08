CHP Genel Başkanı Özel: "Belediye başkan adaylarımızın kapısı Kürt'e de, Türkiye'de, Laz'a da, Çerkez'e de ardına kadar açıktır" - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "Belediye başkan adaylarımızın kapısı Kürt'e de, Türkiye'de, Laz'a da, Çerkez'e de ardına kadar açıktır"

CHP Genel Başkanı Özel: "Belediye başkan adaylarımızın kapısı Kürt\'e de, Türkiye\'de, Laz\'a da, Çerkez\'e de ardına kadar açıktır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye İttifakının belediye başkan adaylarının herkese açık olduğunu belirtti. Özel ayrıca, deprem konutlarıyla ilgili hükümetin sözlerini yerine getiremediğini ve Türkiye İttifakının renklerinin kırmızı ve beyaz olduğunu vurguladı. Aday tanıtım toplantısında Kocaeli'deki CHP adayları da tanıtıldı.

08.03.2024 13:35  Güncelleme: 13:39
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye ittifakının belediye başkan adaylarının kapısı Kürt'e de, Türkiye'de, Laz'a da, Çerkez'e de ardına kadar açıktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Özgür Özel, "2 kentin Cumhuriyet Halk Partisi açısından tarihini biliyoruz, bugününü yaşıyoruz ve yarınları için yapmamız gereken çok önemli işler var. Bu kentlerden bir tanesi Gaziantep. Bir tanesi Kocaeli. Hem potansiyeliyle hem geçmişte belediyecilikte yapmış olduğumuz çok önemli işlerle, hem bugün geldiğimiz noktada emeğin kenti olmasına rağmen sendikaların beklenilen durumda olmaması, emek mücadelesi yönünden yaşanan eksiklikler, zafiyetler ama bir yandan da örgütlenmeye müsait veya da mevcut örgütleriyle dayanışmaya müsait. Emeğin hakkını alması ve dolayısıyla bu kentin hakkına noktasında yapılacak çok işin olduğunu düşündüğüm Kocaeli'de sol sosyal demokrat değerleri ön plana çıkacak. Emekle, emek örgütleriyle dayanışma içinde olacak. Bunları yaparken servet düşmanlığı ya da iş dünyasıyla kavga etmek derine iyi bir diyalog, iyi bir etkileşim ama hakkın talebi ve hep birlikte kent için mücadele noktasında gerçek bir sosyal liderlik yapacak büyükşehir belediye başkan profili çizen Atasoy Bilgin'le ilgili ve bu kentle ilgili çok ciddi ümidim var. Bütün gücümle bütün desteğimle arkasındayım" diye konuştu.

"650 bin konutun sadece yüzde 7'sini teslim edebilmiş durumdalar"

Özel, "Depremden 3 gün sonra 650 bin konut yapacağız demişlerdi. Depremden 45 gün sonra bu ifadesini revize edip 319 bin konutun bir yıl içinde teslim edileceğini söylemişti. Bugün deprem bölgesinde şu ana kadar teslim ettikleri konut sayısı 45 bin 977. Kendi revize ettiği sözünün yüzde 15'ini ihtiyaç olduğunu ifade ettikleri 650 bin konutun sadece yüzde 7'sini teslim edebilmiş durumdalar. Bu ülkeyi yönetenlerin artık bir kent vizyonu kalmadığı, artık bir afet vizyonu kalmadığı, aslında hiç olmadığı ve seçimden sonra depremden sonra yaşanan seçimde insanların korkutularak, kandırılarak, 'Biz olmazsak evleri yapamazlar. Bir yılda yetiştiremezler' diye sözünü, oyunu aldıklarının sadece 46 bininin evlerinde, 604 bin kişinin perişanlıkta olduğunu görüyoruz.Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün benliğimizde, bütün örgütümüzle, bütün gücümüzle önce 31 Mart seçimlerini kazanacağız, ondan sonra da bunlardan teker teker hesap soracağız" dedi.

"Türkiye ittifakının belediye başkan adaylarının kapısı Kürt'e de, Türkiye'de, Laz'a da, Çerkez'e de ardına kadar açıktır"

Özel, "Ve herkes soruyor. Orada bir ittifak var. Biz bunun karşısında kim olarak varız?" diyen Özel, "Biz onun karşısında çok daha büyük bir ittifakla varız. Biz onun karşısında bütün Türkiye'yi kucaklayan, 'Eski dosttan düşman olmaz' diyen ve sadece sosyal demokratlarla değil muhafazakar demokratlarla milliyetçi demokratlarla bu ülkenin bütün demokratlarıyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle birlikte Türkiye'yi kucaklayan, Türkiye ittifakı ile varız. Biz Türkiye ittifakına inanıyoruz. Türkiye ittifakı, Cumhur İttifakı gibi korkunun, şantajın, tehdidin değil, umudun, sevginin ve kardeşliğin ittifakıdır. Türkiye ittifakının rengi Cumhur İttifakı'nın yağmur bulutlarının, kasvetli bulutların, koyu, gri rengi değil, ay yıldızlı al bayrağın renkleri olan kırmızıyla beyazdır. Türkiye ittifakının belediye başkan adaylarının kapısı Kürt'e de, Türkiye'de, Laz'a da, Çerkez'e de ardına kadar açıktır. Türkiye İttifakı ayrımcılığı reddeder. Türkiye ittifakı bütün Türkiye'yi hep birlikte kucaklar" şeklinde konuştu.

"Susmayanlar teslim olmayanlar, umu kaybetmeyenler Kocaeli'ni de kazanacak, Türkiye'yi de kazanacak"

Korkuya teslim olmayacaklarını belirten Özel, "Korkmayacağız ama korkutanlardan da olmayacağız. Ancak karşımızdaki bu suç örgütleriyle kol kola karşımızda cinayetleri, ittifakları sarsılmasın diye örtbas eden anlayışa ve bir elleri yasa dışı örgütlerin, bir elleri dış bağlantıların üzerinde birbirlerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan o korku ittifakına karşı korkmayanlar, susmayanlar teslim olmayanlar, umu kaybetmeyenler Kocaeli'ni de kazanacak, Türkiye'yi de kazanacak. Türkiye ittifakının, Türkiye ittifakının renkleri kırmızıyla beyazdır. Çakma milliyetçilere, birbirlerinden milliyetçilik ve muhafazakarlık öğrenip birlikte milliyetçi muhafazakar bir ittifaktır diye milleti kandıranlara karşı, 6 okun tamamına sahip çıkan ama Türkiye'nin de tamamını kucaklayan, Türkiye'deki tüm renklerin değerini bilen, gören, bunu bir zenginlik olarak gören tüm renkleri kucaklayan, buradan güç alan ve Türkiye'nin yüzyıl önceki hikayesinden umutla bahseden, onu örnek alan bir ittifakımız var" dedi.

"Türkiye ittifakını yenecek ne güçleri var, ne cesaretleri var"

31 Mart seçimlerine değinen Özgür Özel, "Şimdi Türkiye ittifakının bir kez daha hep beraber bu Türkiye'yi kucaklaması, bu vatanı yeniden kurtarması, bu cumhuriyeti yeniden demokrasiyle tanıştırması, demokrasiyi kurması ve bu ülkeyi yaşanacak bir hale getirmesi gerekiyor. Onun Kocaeli'deki adımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'yle ve sizlerin kazanacağı belediyelerle, 31 Mart'ta elimizdeki belediyeleri tutarak, güçlenerek yeni belediyeleri kazanarak. Geneldeki iktidarı yerelden hep birlikte dengeleyerek ve daha sonra hem muhalefetin gücünü birlikteliğini hep birlikte kol kola, omuz omuza yükselterek hem de karşı karşıya olduğumuz bütün tehditleri hep birlikte savuşturarak başaracağız. Bunu yapacak olan Türkiye ittifakının bayrağı buradadır. Renkleri kırmızıyla beyazdır. Türkiye ittifakını yenecek ne güçleri var, ne cesaretleri var. Onlardan korkmuyoruz. Bir adım geri atmıyoruz. Bir kelime eksik konuşmuyoruz. Biz haklıyız, biz kazanacağız. Size güveniyorum, inanıyorum. Bu seçimi kazanmanızı bekliyorum. Bu seçimi alın Kocaeli'nin kötü talihini değiştirin hak ettiği sosyal belediyeciliğe yeniden kavuşturun. Adaylar size emanet. Hepinizi bu seçimi kazanmanıza bekliyoruz" diye konuştu.

Adaylar

Konuşmanın ardından adaylar tanıtıldı. Kocaeli'deki adaylar şöyle: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra Belediye Başkan Adayı Serkan Açıkgöz, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, Darıca Belediye Başkan Adayı Saide Arslan Çalışkan, Çayırova Belediye Başkan Adayı Muharrem Gökçe, Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür YılmazKaramürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman, Dilovası Belediye Başkan Adayı Yakup Törk olarak tanıtıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel: "Belediye başkan adaylarımızın kapısı Kürt'e de, Türkiye'de, Laz'a da, Çerkez'e de ardına kadar açıktır" - Son Dakika
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