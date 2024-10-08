CHP Genel Başkanı Özel: "Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, bunun akla yatar tarafı yok" - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel: "Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, bunun akla yatar tarafı yok"

CHP Genel Başkanı Özel: "Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, bunun akla yatar tarafı yok"

CHP Genel Başkanı Özel: "Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, bunun akla yatar tarafı yok" CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, bunun akla yatar tarafı yok" dedi.

08.10.2024 20:51  Güncelleme: 21:17
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CHP Genel Başkanı Özel: "Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, bunun akla yatar tarafı yok"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, bunun akla yatar tarafı yok" dedi.

Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasından önce CHP'ye geçen eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ile Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'e parti rozetini taktı. Hafta sonu ve dün çok üzücü olaylara şahit olunduğunu dile getiren Özel, "Bu yılın ilk 9 ayında 295 kadın hayattan koparıldı. Bugün ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının bir rastlantı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şiddeti üreten maalesef bu düzenin kendisidir. Günlerdir İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesinin ardından bile failin özelliklerini öne çıkaran, faili ve katledilen kadınlar arasındaki ilişkiyi adeta magazin malzemesi haline getiren ifadeler kullanılıyor. Ama esas sorun şudur ki bu soruya cevap aramamız lazım: 'Bu toplum bu hale nasıl geldi? Bu canileri aramızda dolaştıran koşullar nedir? Bu siyasi rejim, kim ne derse desin beyanlarıyla icraatlarıyla ve rakamlarla görülüyor ki kadınları eşit görmüyor, kadınlara iyi gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Özel, "İstanbul Sözleşmesi uluslararası çok uluslu bir sözleşme olarak İstanbul'da imzalanan, hepimizin gurur duyduğu, 2011 yılında Meclis'ten geçerken Meclis'teki tüm siyasi partilerin tüm milletvekillerinin coşkuyla oy verdikleri, bundan sonra kadın katilleri, kadına karşı şiddete meyledenler iyi düşünsün dediğimiz arkasından sayısız yasal düzenlemelerin gelmesinin, kurumların oluşturulmasının, kuralların uygulanmasının ve caydırıcılığın en net şekilde ortaya çıkacağını Türkiye'nin tamamının gördüğü, bildiği ve birilerinin ayağını denk aldığı bir yıl oldu. Tam 15 yıl içinde, 2011 yılı kadına karşı şiddetin bariz şekilde düştüğü, kadın cinayetlerinin bariz şekilde düştüğü yıldı. Bu örnek tek değil" dedi.

"Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, bunun akla yatar tarafı yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İsrail'in sıradaki hedefi biziz' açıklaması ve Meclis'te yapılacak kapalı oturuma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Geçtiğimiz hafta bu Meclis'in açılışında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu Meclis'in kürsüsünden çıktı dedi ki 'İsrail'in sıradaki hedefi biziz'. Bu laf öyle laf olsun diye söylenmiş bir laf değil. Söylendiğinde arkası boş bırakılacak bir laf değil. Bu ülkeye diyorsun ki 'İsrail Filistin'e yaptığı saldırıdan Lübnan'a yaptığı saldırıdan sonra bize de saldıracak, bize de füze atacak, bize de savaş ilan edecek' ve sonra dönüp arkanı gidiyorsun. Bu o kadar kolay değil. Böyle bir tehdit var mı? Biz kapalı oturumda da çok daha net değerlendirmelerde bulunacağız. Ama söyleyelim, Türkiye gibi bir ülke, böyle güçlü bir ülke bu kadar kahraman bir ordu, uluslararası NATO başta olmak üzere yapılardaki NATO'nun dördüncü, beşinci maddenin yükümlülükleri Birleşmiş Milletler, Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da tehdit olacakmış da bunun akla yatar tarafı yok. Söyleyen kahveden olan biri olsa 'deli misin' derler. Ama söyleyen cumhurbaşkanı olunca gel anlat dedik. Kendisini davet ettik. Tabi bu meseleyi Netanyahu'nun canlı yayında dinlemesini hiçbirimiz istemeyiz. Kapa oturum yapalım, gel anlat dedik. Şimdi kendi gelmedi" şeklinde konuştu.

"Türkiye internet hızında dünyada 161 ülkeden 106. sırada"

21 Aralık 2017'de 'yüz megabit internete çıkacağız' hedefi konulduğunu hatırlatan Özel, "Bir yandan da bambaşka bambaşka işler yaşanıyor Türkiye'de. Vatandaş mesela İsrail Türkiye'ye saldıracakmış diye konuşsun istiyorlar. Tehlike büyük üçüncü dünya savaşı çıkabilir diyorlar. Kahvelerde, komşu sohbetlerinde, işçi servislerinde bu konuşulsun istiyorlar. Oysa millet bunu konuşmuyor. Millet ne konuşuyor biliyor musun? Cep telefonunun faturasını konuşuyor. Bakınız ülkemiz internet hızında 161 ülkeden 106. sırada. Bizden yavaş ülkeler ve Venezuela, Bangladeş gibi ülkeler. Dünya genelinde internet hızı ortalaması 85 megabit bizde 42 yarısı bile değil. Mobil internet hızında yüz 111 ülkeden 58. sıradayız. Fiber internet hızında 38 ülkeden 26. sıradayız. 21 Aralık 2017'de 'yüz megabit internete çıkacağız' hedefi kondu. Üstünden 7 yıl geçti, 2024 bitiyor. Hedefi koyan ve canlı yayınlarda açıklayan Bakan Ahmet Aslan gitti, üstüne de üç bakan değişti halen daha Türkiye 100 megabit değil, 42 megabitlik internette. Millet bunu konuşmasın diye İsrail füze atacak diyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Türkiye, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel: 'Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, bunun akla yatar tarafı yok' - Son Dakika

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