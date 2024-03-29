Özgür Özel\'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener\'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı bir iftarda CHP lideri Özgür Özel' yönelik "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Özel ise yanıt olarak "Canı sağ olsun, ablam benim'" dedi.
Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Koza Pazarı Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, kendisine bugüne kadar sahip çıkan hemşerilerine teşekkür etti. Seçimlere kısa süre kaldığını ifade eden Özel, bu anlamda selamlaşmak ve hasret gidermek için yeniden buraya geldiğini dile getirdi. Özel, seçim dönemi boyunca emeklilerin sorununu Türkiye'ye duyurmaya çalıştığını, bu sorunları çözmek için yerel seçimlerin önemli olduğunu belirtti. Turgutlu'nun aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu ifade eden Özel, çiftçilerin hakkını almak için mücadele ettiklerini dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart günü canı yanan, mağdur olan, yoksullaşan herkesi sandıklarda buluşmaya, bu iktidara bir sarı kart göstermeye davet ediyoruz." dedi. Parti olarak gençleri öncelediklerini vurgulayan Özel, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'a destek istedi.
Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme 'abla abla' deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım." sözlerine ilişkin, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz günlerde Bandırma'da bir mitinge gittik Bandırma'da Balıkesir'in adayı annesinin balkonuna bizlere hakaret eden, yok 'Dem', Mem' diyen bir şey asmış. Dedik ki bu yakışık almamış, doğru değil dedik. Kimseye de kötü söz söylemedik. Sonra dün Meral Hanım çıktı diyor ki efendim birçok şey söyledi. Bana bütün gazeteciler bugün, 'Meral Hanım şöyle dedi, Meral Hanım böyle dedi. Ne cevap vereceksiniz?' Benim tek itirazım biz miting yaparken Atatürk'ün partisine hakaret eden, o afişeydi. Yoksa ben kampanya boyunca asla muhalefete muhalefet etmedim. Muhalefet liderlerine, adaylarına tek kelime söylemedim. Sayın 'Abla' diyeceğim, demeyince, 'abla' de diyordu ama dün kızmış bana 'abla mabla' demeyin demiş. Sayın Genel Başkanıma söyleyeceğim şudur. İstedikleri kadar gelsinler, istedikleri kadar sizi bile yanıltsınlar, bize saldırsınlar. Ben de kural şu, 'Eski dosttan düşman olmaz.' Atatürkçü, cumhuriyetçi, vatansever insanlar birbiriyle kavga etmez, birbirine çelme takmaz. Birbirine kötülük yapmaz. Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim."
Özgür Özel, konuşmasının sonunda seçim boyunca istemeden üzdükleri herkesten helallik istedi.
İYİ Parti lideri Akşener, dün katıldığı iftar programında Özgür Özel'e yönelik, "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar." ifadesini kullanmıştı. Akşener "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum." demişti.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den 'Bana abla mabla demeyin' diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, emekliye 5 bin lira desteğini emekli destek kapsamına giren herkese ödeyeceklerini açıkladı. Savaş, Aydın'ın kayıp yıllarını telafi edeceklerini ve şehrin sorunlarını çözeceklerini belirtti. AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ise Cumhur İttifakı adaylarının favori olduğunu ve seçimi kazanacaklarını söyledi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi. Özel, Turgutlu'da halka hitap ederken emeklilerin haklarını savundu ve gençlere umut mesajı verdi. Ayrıca, Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın da konuşmasında birlik ve sevgi vurgusu yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Fethiye ziyareti kapsamında denizcilerin sorunlarını dinledi. Denizcilerin talepleri ve sorunları üzerine görüşmeler yapıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlü yarınlara Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla yürüyeceğiz.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Altınok, emeklilere yönelik projelerini anlattı ve destek sözü verdi. Ayrıca, ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin durumunu eleştirdi ve Ankara'nın ulaşım sorununa dikkat çekti.
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