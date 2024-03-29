Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim

Özgür Özel\'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener\'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında İYİ Parti lideri Akşener'in "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim'" dedi.

29.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:25
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı bir iftarda CHP lideri Özgür Özel' yönelik "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Özel ise yanıt olarak "Canı sağ olsun, ablam benim'" dedi.

Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Koza Pazarı Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, kendisine bugüne kadar sahip çıkan hemşerilerine teşekkür etti. Seçimlere kısa süre kaldığını ifade eden Özel, bu anlamda selamlaşmak ve hasret gidermek için yeniden buraya geldiğini dile getirdi. Özel, seçim dönemi boyunca emeklilerin sorununu Türkiye'ye duyurmaya çalıştığını, bu sorunları çözmek için yerel seçimlerin önemli olduğunu belirtti. Turgutlu'nun aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu ifade eden Özel, çiftçilerin hakkını almak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Seçimlerde İktidara Sarı Kart Göstermeye Davet Ediyor

"BU İKTİDARA SARI KART GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart günü canı yanan, mağdur olan, yoksullaşan herkesi sandıklarda buluşmaya, bu iktidara bir sarı kart göstermeye davet ediyoruz." dedi. Parti olarak gençleri öncelediklerini vurgulayan Özel, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'a destek istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Seçimlerde İktidara Sarı Kart Göstermeye Davet Ediyor

"AKŞENER'E CEVABIM İKİ KELİME: 'CAMI SAĞ OLSUN, ABLAM BENİM"

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme 'abla abla' deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım." sözlerine ilişkin, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Bandırma'da bir mitinge gittik Bandırma'da Balıkesir'in adayı annesinin balkonuna bizlere hakaret eden, yok 'Dem', Mem' diyen bir şey asmış. Dedik ki bu yakışık almamış, doğru değil dedik. Kimseye de kötü söz söylemedik. Sonra dün Meral Hanım çıktı diyor ki efendim birçok şey söyledi. Bana bütün gazeteciler bugün, 'Meral Hanım şöyle dedi, Meral Hanım böyle dedi. Ne cevap vereceksiniz?' Benim tek itirazım biz miting yaparken Atatürk'ün partisine hakaret eden, o afişeydi. Yoksa ben kampanya boyunca asla muhalefete muhalefet etmedim. Muhalefet liderlerine, adaylarına tek kelime söylemedim. Sayın 'Abla' diyeceğim, demeyince, 'abla' de diyordu ama dün kızmış bana 'abla mabla' demeyin demiş. Sayın Genel Başkanıma söyleyeceğim şudur. İstedikleri kadar gelsinler, istedikleri kadar sizi bile yanıltsınlar, bize saldırsınlar. Ben de kural şu, 'Eski dosttan düşman olmaz.' Atatürkçü, cumhuriyetçi, vatansever insanlar birbiriyle kavga etmez, birbirine çelme takmaz. Birbirine kötülük yapmaz. Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim."

Özgür Özel, konuşmasının sonunda seçim boyunca istemeden üzdükleri herkesten helallik istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Seçimlerde İktidara Sarı Kart Göstermeye Davet Ediyor

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri Akşener, dün katıldığı iftar programında Özgür Özel'e yönelik, "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar." ifadesini kullanmıştı. Akşener "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demenizi istemiyorum." demişti.

Kaynak: AA

Ferdi Zeyrek, Çetin Akın, Turgutlu, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den 'Bana abla mabla demeyin' diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emrah Aytekin: Uğraşmayın birbirinizle… Mal batıya kayıyor…Demedi demeyin 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim - Son Dakika
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