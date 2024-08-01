CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünyada yönettiği nüfus açısından en yoğun belediyecilik hizmeti veren sosyal demokrat parti haline geldik - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünyada yönettiği nüfus açısından en yoğun belediyecilik hizmeti veren sosyal demokrat parti haline geldik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ve dünyada yönettiği nüfus açısından en yoğun belediyecilik hizmeti veren sosyal demokrat parti haline geldiğini belirtti. Özel, yerel seçimlerde elde edilen başarıyı belediye başkanlarının yüksek performanslarına borçlu olduklarını vurguladı ve belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca, belediyeler arasında dayanışma ve yardımlaşma çağrısı yaptı.

01.08.2024 14:43
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dünyada yönettiği nüfus açısından en yoğun belediyecilik hizmeti veren sosyal demokrat parti haline geldik." dedi.

Burdur'da bir otelde düzenlenen partisinin İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan Özel, CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunu söyledi.

Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü sosyal demokrat partisi haline geldiklerini belirten Özel, "Dünyada yönettiği nüfus açısından en yoğun belediyecilik hizmeti veren sosyal demokrat parti haline geldik. Bu başarıyı 2019 seçimlerindeki İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyelerinde kazandığımız başarının üzerine, o şehirleri CHP'ye birileri kaybettirmek isterken aksine oradaki başarıyı belediyelerin hepsini koruyarak ve üzerine koyarak bu noktaya geldik. Hiçbir başarı şahsi değildir. Elbette bir ekip işidir. Yerel seçimleri hem genel merkezin hem adaylarımızın hem örgütümüzü hem de Türkiye'nin bütün demokratlarının ortak bir zaferi olarak görüyorum." diye konuştu.

Özel, 31 Mart seçimlerindeki başarıyı 2019'da seçilen belediye başkanlarının yüksek performanslarına da borçlu olduklarını vurguladı.

Yerel seçimlerin ardından ilk 100 günde çiçeği burnunda belediye başkanlarının kendi şehirlerinde bütün imkansızlıklara rağmen başarılı hizmetler yaptığını dile getiren Özel, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin şunları söyledi:

"Ne zaman görüldü belediyeye haciz yolladığı SGK'nın? Görülmedi. Sen ne yaptın 22 yıldır? Bu SGK ve vergi borçları ödenmediyse niye ödenmedi? İki sebebi var. Bir belli aralıklarla geliyorsun faizleri siliyorsun ve yapılandırma yapıyorsun. Bunu yapan belediye, borcunu erken ödeyen belediyeye göre vergi ve SGK tutarı kadar faizsiz kredi kullanmış. Şimdi sen bunu defalarca yaparsan senin belediye başkanın da bunu ödemez. Diğer belediye başkanı da bir öder, iki öder, üçüncüde der ki ya biz de ödemedik. Bir kere burada sorumluluk tamamen sende. İkincisi belediyelerin o kadar az kaynağı var ki. İşte burada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız var. 2,5 milyon nüfusa göre para alıyor. 25 milyon nüfusa hizmet ediyor. Sen oraya doğru aktarmayı yapmazsan ne yapsın? Mesela arıtma arızalanacak. Antalya'nın denizine pis su akacak. Arıtmayı mı tamir edersin? SGK primini mi yaparız? Herkes arıtmayı tamir eder. veya ulaşım aksıyor. Ulaşıma mı bir şey yaparsın? Vergi borcu mu kaparsın? Bu belediyeler bunları ödeyemedilerse de ödemedilerse de sorumlusu bu iktidardır."

Özel, Türkiye'deki bütün belediyelerin SGK borcunun yüzde üçüne sahip olduğunu, yüzde 97'sinin ise diğer borçlar olduğunu ifade ederek, SGK borcu olan diğerlerinin de açıklanması gerektiğini söyledi.

Belediye hizmetlerinin aksamaması için büyük bir dayanışma içerisinde olacaklarını dile getiren Özel, "Birbirimizin yardımına koşacağız. Birimizin çöp arabası mı bağlandı, öbürü onu takviye edecek. Bir hizmeti aksatacak bir tedbir mi alındı? En yakın belediye ona koşacak. Çünkü bu mesele artık belediyecilik meselesi olmaktan çıktı. Bugün belediye hizmetlerinde hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatan toprağıdır. Çünkü siz halkımız, milletimiz tarafından belediye başkanı olarak görevlendirildiniz. Resmi ünvanınız bu. Ama esas işiniz Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde iktidar yapmak. Sizin böyle bir göreviniz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünyada yönettiği nüfus açısından en yoğun belediyecilik hizmeti veren sosyal demokrat parti haline geldik - Son Dakika

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