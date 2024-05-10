CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracaklarını söyledi. Özel, CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki başarısını gençlere, kadınlara ve bilimsel yöntemlere dayandırdı. Ayrıca, öğretmenlerin atama taleplerini gündemde tutacaklarını ve emekli, öğretmen, çiftçi, esnaf gibi kesimlerle dayanışma içinde olacaklarını belirtti.

10.05.2024 13:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız." dedi.

Partisinin Kütahya İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, CHP'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aldığı sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından partisinin bir türlü siyaset kalesinin başarı kapısından giremediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Üzerinde 3 anahtar vardı, 3 kilit. Yaş ortalaması 43 olan yeni Parti Meclisi'yle, yarısı kadınlardan oluşan ve yaş ortalaması 46 olan Merkez Yönetim Kurulu'yla 'Biz bu kilidi nasıl açacağız?' derken çareyi şöyle bulduk: Dedik ki 'Bir bakın bakalım partiye, geçmişine, Atatürk'ümüz mutlaka anahtarları bir yere bırakmıştır.' Partinin geçmişine baktık. Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktık. 'Nasıl başardı Paşam?' diye baktık. 3 anahtar bulduk. Birinci anahtar, Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Paşa, bu Cumhuriyet'i genel başkanlara emanet etmemişti. Bu Cumhuriyet'i, askerdi ama genelkurmay başkanlarına, askerlere, polislere emanet etmemişti. Ne milletvekillerine bıraktı ne bir başkasına. Cumhuriyet'i kime emanet etti? Gençlere emanet etti, gençlere."

Birinci kilidi gençlerin açtığını dile getiren Özel, ikinci kilidi ise Fransa, İspanya, Danimarka ve Almanya'dan önce kadınlara seçme seçilme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kadınlara güvenerek açtıklarını kaydetti.

Çok sayıda kadını aday gösterdiklerini hatırlatan Özel, "Kadın Kollarımızı güçlendirdik, kadınlara güvendik. Komşularını ikna ettiler. Herkesi ikna ettiler. Bu büyük başarıda ikinci kilidi de kadınlar açtı." ifadesini kullandı.

Özel, üçüncü kilitte bilimsel yöntemlere güvendiklerini, anketler yaparak, yapay zekayı kullanarak en doğru adayları belirlediklerini anlattı.

Millete güvendiklerini ve üçüncü kilidi bilimle çağdaşlıkla açtıklarını söyleyen Özel, seçimleri Atatürk'ten kalan 3 anahtarla kazandıklarını vurguladı.

"Kim hak arıyorsa yanında olacağız"

Özgür Özel, CHP İl Başkanlıklarının "baba ocağı" olduğunu, tapusunun da sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bulunduğunu dile getirdi.

"Türkiye ittifakı" söylemini anımsatan Özel, şunları anlattı:

"Sadece sosyal demokratlara değil, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, liberal demokratlara, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle hangi etnisiteden olursa olsun Türkiye'nin bütün demokratlarına, Alevi'sine, Sünni'sine herkese bu babaevinin kapısı açıktır. Türkiye ittifakı, ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacaktır. O güne kadar arı gibi çalışacağız. Hep birlikte olacağız. Milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları, omuz omuza kol kola çalışacak. Ayrımız yok, gayrımız yok. Hep birlikte bu partinin başarısı için bu ülkenin selameti için çalışacağız. Hiç şüphe yok. Müzakere de edeceğiz, mücadele de edeceğiz. Çağrıldığımız yere hep birlikte gideceğiz."

Öğretmenlerin atama talepleri konusunu gündemde tutmayı sürdüreceklerini bildiren Özel, bunun için 18 Mayıs'ta saat 13.00'te İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda olacaklarını belirtti.

Özel, "Anayasal hakları geri alacağız. Sokaklardan korkmayacağız. Taksim'i geri alacağız. İstiklal Caddesi'ni geri alacağız. Kızılay'ı geri alacağız. Gösteri hakkını, protesto hakkını, toplanma hakkını geri alacağız." değerlendirmesini yaptı.

Emekli maaşlarına değinen Özel, "Cumhurbaşkanı'mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey'e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan'da düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi'ne davet ettiklerini hatırlatarak, "Kim hak arıyorsa yanında olacağız. Gün gelecek emeklilerle gün gelecek öğretmenlerle gün gelecek çiftçilerle gün gelecek esnafla gün gelecek vergide adalet mitinginde meydanlarda hep beraber olacağız." görüşünü aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız - Son Dakika

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