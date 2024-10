CHP Grup Başkanvekili Emir gündemi değerlendirdi Açıklaması

Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclisin yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı'nın bildiği konular varsa bunların konuşulacağı yer TBMM'dir. Burada bir kapalı oturum talep ediyoruz. Sayın Meclis Başkanı'ndan randevu istedim, bu talebimizi kendisine ileteceğiz. Meclis, İsrail'in bizi tehdit ettiği, bize saldıracağı verisini hem de Cumhurbaşkanı söylemişse buna kayıtsız kalamaz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılının, halkın gerçek sorunlarının tartışıldığı, öğrencilerin ve okulların sorunlarının konuşulduğu, emeklilerin refah düzeyinin arttırıldığı, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara ilişkin önlemlerin alındığı ve bu çerçevede kanunların yapıldığı bir dönem olmasını temenni etti.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle yeni yasama yılının açılışı oturumunda yer alamadığını anımsatan Emir, Anayasa Mahkemesinin kararlarına rağmen hem Yargıtay hem de Meclis Başkanı bu karara direndiği için Atalay'ın cezaevinde tutulmaya devam edildiğini savundu. Emir, "Can Atalay'ın hapiste tutulmasını asla kabul etmiyoruz. Can Atalay, Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olarak milletin Meclisinde görevini yapmadığı sürece bunu Meclise bir darbe olarak anlarız. Bu sorun Meclisin bir numaralı gündemi olmak zorundadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında İsrail'e yönelik sözlerini hatırlatan Emir, İsrail'in gelecekte Türkiye'ye yönelik bir tehdidiyle alakalı Cumhurbaşkanı'nın, kısa, orta ve uzun vadeli riskleri görerek bunlara ilişkin tedbir alması, etkili uluslararası politikalar geliştirmesi ve ülkenin güvenliğini artırmak için orduyu kuvvetlendirmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Türkiye'ye saldıracağına yönelik somut bir delil olmadığını ifade eden Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail Orta Doğu'da saldırganlığını artık vahşi bir boyuta çıkartmış, Gazze'de 40 binin üzerinde, Lübnan'da ise 3 binin üzerinde insanı katletmiş bir katil devlettir. Elbette ki İsrail bu yönüyle tedbirli olmamız, tavır koymamız, dikkat etmemiz gereken bir ülkedir. Ama bunları yapacağız diye dönüp 'İsrail bizle savaşacak demek' çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır. Ciddi savunma uzmanlarını dinliyoruz, böyle bir şey yok. Haritaya baksanız arada başka ülkeler var. Eğer gerçekten bizim bilmediğimiz, bizim fark edemeyeceğimiz, devletin, Cumhurbaşkanı'nın bildiği konular varsa bunların konuşulacağı yer TBMM'dir. Burada bir kapalı oturum talep ediyoruz. Sayın Meclis Başkanı'ndan randevu istedim, bu talebimizi kendisine ileteceğiz. Meclis, İsrail'in bizi tehdit ettiği, bize saldıracağı verisini hem de Cumhurbaşkanı söylemişse buna kayıtsız kalamaz."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emir, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap etmek üzere salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarken bazı CHP'li milletvekillerinin ayağa kalkmamasının, parti içerisinde bir bölünmüşlük olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Zaman zaman milletvekilleri arasında bazı konular üzerinde fikir ayrılıkları olabileceğini belirten Emir, "CHP, bir bütündür, birlik halindedir. Ortada bir grup kararı olmadığı için bu inisiyatif milletvekillerimize bırakılmıştır, kendi takdirleridir. Buradan bir bölünmüşlük duygusu çıkartmayı insafsızlık olarak değerlendiririz." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun hükümlerini uygulamayan yerel yönetimlere yaptırım uygulanır." sözleri hatırlatılarak, CHP'li belediyelerin bu konuda nasıl bir yol haritası izleyeceği sorulan Emir, "CHP'li belediyeler asla hayvan katili olmayacak. Biz barınakları hızla yapıyoruz, elimizden geldiği kadar o hayvanları olmaları gerektiği yerlerde veya barınaklarda yaşatmanın mutlaka yolunu bulacağız. O güne kadar da bu tip düşünceleri reddediyoruz. Hayvan katillerini de teşhir ediyoruz, milletimizin takdirine sunuyoruz." yanıtını verdi.

Asu Kaya: "Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu kurulmalı"

CHP Osmaniye Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da partisinden bir grup kadın milletvekiliyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Meclisin yeni yasama yılında öncelikli olarak, TBMM Başkanlığına sundukları Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin takipçisi olacaklarını söyleyen Kaya, "Bu komisyonun kurulmasının hayati derecede önemli olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızla ilgili sağlıklı bilgi ve veri toplanması, çocuk hakları ihlallerinin önüne geçecek tüm ilgili kanunların harfiyen uygulanmasına yönelik ısrarlı takibimiz devam edecektir." diye konuştu.