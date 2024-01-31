CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın\'dan Meral Akşener\'in afiş iddiasına yanıt

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "partisinin afişlerinin engellendiği" yönündeki iddiasına ilişkin, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İYİ Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır." değerlendirmesinde bulundu.
Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TBMM'de "kara bir gün" yaşandığını; Atalay'ın Meclis'e gelemeden vekilliği düşürülen milletvekili olarak tarihe geçtiğini ifade etti.
Günaydın, "Hepimiz biliyoruz ki bu dava hukuki bir dava değildir. Meclis Başkanı ne yaptı, 'öyle bir zamana denk getirelim ki Bekir Bozdağ burada başkanvekili olsun, ben de yurtdışında olayım...' Evet bu mükemmel zamanlamayı yaptınız. Numan Kurtulmuş; sorumluluktan kaçan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde saklanan bir Meclis Başkanı olarak maalesef tarihe geçtiniz." diye konuştu.
Bekir Bozdağ'ın dün 14.45'te grup başkanvekilleri ile toplantı yaparak, bu kararı okutacağını söylediğini anlatan Günaydın, grupların hazırlık yapması için kararın okunmasının çarşamba, perşembe gününe bırakılmasını istediklerini ama kabul edilmediğini söyledi. Genel Kurulda katibin sesinin duyulmadığını, kararın bağlayıcılığının olmadığını öne süren Günaydın, şunları kaydetti:
"Yargıtay 'Bu kararı okuyacaksınız' diyor. Tıpkı daha evvelki kararında belirttiği gibi Meclise talimat veriyor. Yargıtayın TBMM'ye böyle bir yazı gönderme hakkı ve yetkisi yoktur. Atalay, Silivri'de hükümlü durumdadır. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Konu, Can Atalay meselesinin çok üzerinde derin bir anayasa krizidir. Türkiye'de, Anayasa maddelerini dilerse uygulayan dilemezse uygulamayan bir rejim vardır. Bu çerçeve Türkiye'yi demokratik anayasal hukuk devleti niteliğinden maalesef çıkarmıştır. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar."
Akşener'in "afiş" açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "partisinin afişlerinin engellendiği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, Günaydın, muhalefete muhalefet etmeyi bıraktıklarını, İYİ Partinin nerede duracağına kendisinin karar vereceğini söyledi.
Günaydın, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İYİ Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin, Fatih'e benzettiğin ve Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi olarak tanımladığın Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkartmak, kendisini engellemekle itham etmek, İYİ Partinin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır. Biz buna da saygılıyız." değerlendirmesinde bulundu.
"DEM de diğer partiler gibi istediği yerde adaylarını çıkartır"
Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in, Başak Demirtaş'ın aday adayı olduğu yönündeki açıklamasıyla birlikte iki parti arasında heyetler arası görüşmelerin sona erip ermediği sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Biz bütün siyasal partilerle basına açık, şeffaf bir ilişkiyi sürdürüyoruz. Burada bazen Meclis gündemi, Türkiye gündemi, yerel seçimler gündemi konuşuluyor. Bugün de konuşuruz, yarın da konuşmaya devam ederiz. Benzer zaman dilimlerinde kimin kiminle hangi meşru olmayan ilişkileri yürüttüğünü biliyoruz. Elbette DEM de diğer partiler gibi kendi kararlarını alır, istediği yerde adaylarını çıkartır. Biz sabırla nihai kararın oluşmasını bekleriz."
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle bir eylem hazırlığında olup olmayacakları sorusu üzerine Günaydın, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu tutum sonrası Mecliste herhangi bir önergenin hızlandırılmasına ilişkin bir teklife olumlu bakmayacaklarını, CHP'nin çok güçlü muhalefetinin görüleceğini söyledi.
Günaydın, ayrıca iptal edilen "Anayasa mitinginin" 10 ya da 11 Şubat'ta Ankara'da yapılacağını, diğer siyasi partilerin de davet edileceğini bildirdi.
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Son Dakika › Politika › CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan Meral Akşener'in afiş iddiasına yanıt - Son Dakika
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