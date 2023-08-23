CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Babacan'ın sözlerine tepki: Atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Babacan'ın sözlerine tepki: Atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım

CHP Grup Başkanvekili Günaydın\'dan Babacan\'ın sözlerine tepki: Atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım
Son Güncelleme: 23.08.2023 15:29

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'CHP tek başına seçim kazanamaz' şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Günaydın, 'Yüzde 2'lik olup olmadığı belli olmayan insanların atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım' dedi. Günaydın, aynı soruyu CHP'ye sorsalar yanıtı olup olmadığını sordu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "CHP tek başına seçim kazanamaz" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Günaydın, "Yüzde 2'lik olup olmadığı belli olmayan insanların atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım" dedi.

CHP'Lİ GÜNAYDIN'DAN BABACAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

DEVA Partisi lideri Babacan'ın CHP'ye ilişkin sözleri nedeniyle isim vermeden eleştiren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, belki İYİ Parti onlara katılır katılmaz bilmem, belki Demokrat Parti… Onlar milletvekilliği seçimlerinde kendi aralarında bir ittifakla girselerdi de, cumhurbaşkanlığı seçiminde tıpkı İYİ Parti'nin yaptığı gibi tek adaya ortak oy verselerdi, kim kaybederdi?" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Babacan'ın sözlerine tepki: Atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın.

"KAZANACAĞIMIZ YERLER VAR, KAZANAMAYACAĞIMIZ YERLER VAR"

"Yüzde 2'lik olup olmadığı belli olmayan insanların atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım" diyen Günaydın, Halk TV'de katıldığı programda yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti; "Sandık sonuçlarını bilemiyoruz. Sandık çıkış anketlerini biliyoruz ama onları da kimse mahcup olmasın diye söylemiyoruz. 'Tek başınıza seçim mi kazanabilirsiniz?' sorusuna 'Kazanacağımız yerler var, kazanamayacağımız yerler var' şeklinde cevap veririz. Peki aynı soruyu biz sorsak yanıtı var mı bu sorunun?"

BABACAN NE DEMİŞTİ?

Mayıs ayında yapılan seçimlerde CHP listelerinden 15 milletvekilini Meclis'e sokan DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan, geçen günlerde konuk olduğu Habertürk yayınında CHP'ye yönelik eleştirel değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Özellikle seçim kaybedildikten sonra CHP'yi destekleyen medya, köşe yazarları, yorumcular biz ve diğer partiler için şiddetli bir şekilde 'CHP bunları niye taşıdı, CHP bunlarla niye beraber oldu, niye bu kadar milletvekili verdi' dediler" diyen Babacan, şu yorumu dile getirmişti; "Bu sesi çok çıkanlara soruyorum: CHP'nin kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi? Bu ülkede ekseriyetin durduğu bir yer var. AK Parti'ye oy veren seçmen şu anda 'Allah bizi korumuş' diyor. 'Demek ki o zihniyet duruyor. Erdoğan'a karşı çıkıp parti kurmuş Ali Babacan'a bunu söyleyenler, CHP'nin içinde olduğu ittifak kazanırsa bize neler neler yaparlar diye düşünüyor AK Partili seçmen. İnanın bu dar ideolojik bakış olduğu sürece iflah olmaz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Babacan'ın sözlerine tepki: Atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Günaydın'dan Babacan'ın sözlerine tepki: Atıp tutmalarına çok aldırmamak lazım - Son Dakika
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