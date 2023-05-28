CHP'li vekil sandık başında darbedildi! Özgür Özel'den "Güvenliği sağlayın" çağrısı - Son Dakika
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CHP'li vekil sandık başında darbedildi! Özgür Özel'den "Güvenliği sağlayın" çağrısı

28.05.2023 11:12

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'nın Karaali köyünde usulsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiğini öne sürdü. Özel, "Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın." dedi.

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başına gidiyor. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 17.00'ye kadar devam edecek.

"DARBEDİLDİ, TELEFONLARI KIRILDI"

Ülke genelinde sandıklar takip edilirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Şanlıurfa'nın Karaali köyünde usulsüzlüklere itiraz ettiği için darbedildiğini öne sürdü. Özel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İstanbul milletvekilimiz Şanlıurfa'da müşahitlerimizle darbedildi

"CAN VE SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN"

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın." Darp edilen Ali Şeker tedavi için hastaneye kaldırıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İstanbul milletvekilimiz Şanlıurfa'da müşahitlerimizle darbedildi

TANAL DA VALİLİĞE VE EMNİYET'E SESLENDİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Şanlıurfa Valiliği'ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na sesleniyorum. Şanlıurfa'da sandık başlarında güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi'dir, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü'dür, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı'dır!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İstanbul milletvekilimiz Şanlıurfa'da müşahitlerimizle darbedildi
YORUMLAR (2)
  • Metin Kaya: Sen ağlama can bebeğim sana kıyamam Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Yer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadı Yer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadı CHP'li vekil sandık başında darbedildi! Özgür Özel'den 'Güvenliği sağlayın' çağrısı CHP'li vekil sandık başında darbedildi! Özgür Özel'den 'Güvenliği sağlayın' çağrısı

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Son Dakika Politika CHP'li vekil sandık başında darbedildi! Özgür Özel'den 'Güvenliği sağlayın' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li vekil sandık başında darbedildi! Özgür Özel'den "Güvenliği sağlayın" çağrısı - Son Dakika
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