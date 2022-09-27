CHP'den hükümete "Dilşah Ercan" tepkisi: Terbiyesizliğin, hadsizliğin lüzumu yok! Teröristlerle aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Bölücü terör örgütü PKK'yı kınayan Özel, Gezer'in, Türkiye'nin son şehidi olmasını temenni etti.

"RAPORDAKİ İSİMLER GAZETECİLİK YAPTIĞINI BASIN KARTLARIYLA İSPAT ETTİ"

Bu olay üzerinden, partisine yönelik bazı asılsız iftiraların yöneltildiğini söyleyen Özel, Mersin'deki saldırıyı düzenleyen teröristlerden Dilşah Ercan'ın adının, CHP'nin tutuklu gazetecilere ilişkin bir raporunda yer aldığı için eleştirildiğini anımsattı. Raporda adı geçen bazı kişilerin şu anda milletvekilli olduğunu ifade eden Özel, rapordaki isimlerin hepsinin, o dönem gazetecilik yaptığını basın kartlarıyla ispat ettiğini vurguladı. Özel, "Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var." sözlerini sarf etti.

Mersin saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan'ın adının CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda yer aldığı iddia edildi.

"SİZ TERÖRİSTLERE RÜTBE TAKTINIZ, BUGÜN TERÖRİST OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI"

Partisinden, 11 yıl önceki raporun hesabının sorulduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti; "Terbiyesizliğin, hadsizliğin lüzumu yok. 11 yıl önceki raporda yer alan kişinin bugün terörist olacağını bileceksin de onunla temas edeceksin. Rezalete bak. Ömürleri bugün terörist olduğu ortaya çıkanlarla aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek bir lafı yok. Adı geçen bu teröristle konuşmamış, görüşmemişiz, baş tacı etmemişiz. Sizin gibi biz rütbe mi taktık bunlara? Siz teröristlere rütbe taktınız, bugün terörist oldukları ortaya çıktı. Altına Mercedes mi verdik, siz verdiniz. Terörist oldukları ortaya çıktı. Biz bunları yanımızda mı tuttuk, ey Hulusi Akar. Mehmet Dişli'nin hesabını Hulusi Akar'dan; Zekeriya Öz'ün hesabını Tayyip Erdoğan'dan; Akın Öztürk'ün hesabını YAŞ'taki AK Parti'lilerden sorma; CHP'ye, Allah'ın cezası bir katilin hesabını sor."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

"TERÖRİSTLER SOYLU'NUN TEMİZLENDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ AMANOSLAR'DAN SIZMIŞ"

CHP Grup Başkanvekili Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, " Amanoslar'ın teröristlerden temizlendiği" açıklamalarında bulunduğunu, ancak Amanoslar'dan sızan teröristin polis merkezine saldırı düzenlediğini söyledi. Özel, "(Yok) diyorsun, meydan okuyorsun. Onu yakalayacağına, 'varsan göster' diye eyleme tahrik ediyorsun. Sen böyle bir teröriste 'meydan okuyoruz' dersen, tam kökünü kazımadıysan başımıza bu geliyor. Hadsizliğin lüzumu yok. AK Parti, görevden alıp alıp, alamadığınız Soylu, hani bütün teröristlerin ayakkabı numaralarını biliyordu?" diye konuştu.