Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

28.09.2021 16:11
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Herkesin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına takılmasının nedeni, iktidarın bunu dayatmasıdır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Herkesin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına takılmasının nedeni, iktidarın bunu dayatmasıdır. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, bu kişinin ne yapacağı bugünden bellidir, kim olduğu o kadar önemli değil." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sakarya'da, bir köyün merasının, Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla satışa çıkarıldığını öne sürdü. İktidarın popülist siyaset yaptığını iddia eden Özkoç, ülkeyi yönetenlerin, gıda fiyatlarında artış üzerine zincir marketleri düşman ilan ettiğini savundu.

Zincir marketleri bugüne kadar en çok iktidarın desteklediğini öne süren Özkoç, "Mahallenin içine kadar soktular. CHP, 'Zincir marketler şehrin dışında olsun, pazar günleri tatil olsun.' dediğinde kulaklarının üstüne yattılar. Mağdur olan bakkal, küçük esnaf oldu. AKP'nin işine geldi, şimdi bir düşman yarattılar, ticaret müfettişlerini derhal gönderiyorlar. Asıl fahiş artışın, savurganlığın nerede olduğunu size tek cümleyle anlatayım: Sayıştay raporuna göre 2019'da sarayın mutfak giderleri 3 milyon 82 bin lirayken, 2020'de 5 milyon 484 bin liraya yükselmiş." diye konuştu.

Özkoç, mazot, gübre, tohum fiyatlarındaki artışın, gıda fiyatlarında yükselişe yol açtığını ifade ederek "AKP, çiftçi Hasan'ı değil, çiftçi Hans'ı düşünüyor. Nohut, mercimek, buğday, arpa, yulafın gümrük vergisi sıfır. Gübre, mazot, tohumda vergi var. Sen, Türkiye'deki çiftçiye, millete düşman mısın?" sorusunu yöneltti.

-"Bu, skandaldır"

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, CDS primine ilişkin açıklamalarını aktaran Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CDS'in ne demek olduğunu en çok Merkez Bankası Başkanı'nın bilmesi gerekiyor. Paramızın değeri yerde sürünüyorken, yoksul halk enflasyon altında eziliyorken Merkez Bankası Başkanı CDS ne demek bilmiyorsa bu çok vahim skandaldır. Dolar 8,30 liradan 8,88 liraya çıktı. Sarayın gözü kapalı, kulağı duymuyor. Türk lirası yüzde 6 değer kaybetti, Hazine raporuna göre devletin borcu 76 milyar lira arttı. Neden öğrencilerimiz sokakta, çiftçimiz mağdur? Yurt olmadığı, gerekli destek verilmediği için. Paralar, ekonomiyi böyle yönetenler yüzünden Türk lirasının aşağıya inmesine, borçlanmaya, faize gidiyor. Faiz inince, devletin borcu azalmıyor, artıyor."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, YÖK verilerine göre Türkiye'de, açıköğretimde olanlar hariç 3 milyon 801 bin üniversite öğrencisi varken devlet yurtlarının yatak kapasitesinin 695 bin 834 olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrencilerin barınma sorununa ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Özkoç, "Bunların bizim evlatlarımız, bir anne babanın evladı olduğu, bir üniversite kazanmaları için varını yoğunu akıttığı çocukları olduğu hiç aklına gelmiyor mu? 200 bin öğrenci açıktaysa bu seni hiç rahatsız etmiyor mu? Sosyal devlet, 200 bin öğrenciye sahip çıkıp da yurt sorununu çözmesi gerekmiyor muydu?" diye sordu.

"Yolu tamamlamak niyetindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, barınma sorunu yaşayan öğrencilerin eylemlerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özkoç, "Erdoğan'ın ilan ettiklerini terörist kabul edersek Türkiye'nin dörtte üçü terör örgütüdür." ifadesini kullandı.

HDP'nin tutum belgesine ilişkin bir soru üzerine Özkoç, her siyasi partinin görüşüne saygı duyduklarını vurguladı. Özkoç, "Bizim doğrularımız çok nettir. Biz, laik, demokratik, güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyoruz. Türkiye'nin her sorununu ayrıştırılmış bir sorun olarak görmüyoruz, Türkiye'nin sorunu olarak görüyoruz. CHP olarak Türkiye'nin her sorununun parlamenter sistemde TBMM'de çözülebileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Millet İttifakı'nın alacağı kararlara saygı duyduklarını ifade eden Özkoç, Millet İttifakı olarak Türkiye'nin geleceğine ilişkin çözüm önerilerini birbirlerine aktardıklarını ve şeffaf bir şekilde millete duyurarak yol aldıklarını, yolu tamamlamak niyetinde olduklarını anlattı.

Bir soru üzerine Özkoç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" açıklamasını değerlendirdi. Tüm siyasi partilerin söylemlerine ve kararlarına saygılı olduklarını dile getiren Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk siyasi seçimde birincil görevimiz; bu sistemi değiştirecek mantıktaki bir siyasi lideri, hırsı olmayan, en kısa zamanda yetkilerinden vazgeçen, laik, demokratik, güçlendirilmiş parlamenter sisteme saygı duyan, herkesi kucaklayan bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday olup, cumhurbaşkanlığını kazanıp en kısa sürede yetkilerini Meclis'e devrederek, güçlü bir parlamentoyla tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanın seçildiği, bakanlarının Meclis içerisinden seçildiği, TBMM'nin hak ve hukukunun iade edildiği bir sisteme geçiştir."

CHP'li Özkoç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin söylemler aktarılarak görüşünün sorulmasına karşılık da şunları kaydetti:

"Herkesin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına takılmasının nedeni, iktidarın bunu dayatıyor olmasıdır. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, cumhurbaşkanlığı makamına çıktığı zaman yetkilerini devreden ve parlamenter sisteme geçmenin önünü açan bir kişi olacaktır. Bu kişinin ne yapacağı bugünden bellidir, kim olduğu o kadar önemli değil. Kim olduğunu gerçekten merak ediyorlarsa 'Seçim yarın.' desinler, biz de bu akşam adayımızı açıklayalım."

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı 16:05 Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış 15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi 15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi
Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı 15:40 Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor 15:31 Kadıköy'de bu evi görenler şaşkına uğruyor! Kapısız 'Fransız balkon' hayrete düşürüyor Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı 15:20 Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı
Duygu Delen davasında tutukluğuna devam kararı verilen Mehmet Kaplan, kapıya vurarak çıktı 15:10 Duygu Delen davasında tutukluğuna devam kararı verilen Mehmet Kaplan, kapıya vurarak çıktı Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın 15:00 Tartıştığı kişiyi 12'nci kattan atan sanık mahkemede ağladı: Yalvarırım size beni tutuklamayın

Son Dakika Haberleri
16:07 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti
16:04 Günde 2 kiloya yakın inşaat molozu yiyor! Genç kadının anlattıkları ekran başındakileri hayrete uğrattı
15:59 Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış
15:55 Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var
15:48 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ve onu kurtarmaya çalışan işçi yaşamını yitirdi
15:45 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar keyif alsın diye Şampiyonlar Ligi gelirlerini harcadık
15:39 Firma sahibi tüm makineleri toplayıp sırra kadem bastı, geride onlarca mağdur işçi bıraktı
15:28 Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak
15:19 Seda Sayan'ın canlı yayınlanan programında Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı oryantal şov yaptı
15:15 Bursaspor'a kiralanan İsmail Yüksek, hırsızların hedefi oldu
Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle taraftarın tepkisini çekti         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın ev sahipliği yaptığı zirveye videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın ev sahipliği yaptığı zirveye videolu mesaj: Daha güçlü bir dünya için hazırız         
16:04
Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var         
15:55
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar keyif alsın diye Şampiyonlar Ligi gelirlerini harcadık Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar keyif alsın diye Şampiyonlar Ligi gelirlerini harcadık         
15:46
Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum Süt banyosu yapan işçiler davasında ifadeler ortaya çıktı: Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum         
15:37
Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı Yunan basınının iddiası ortalığı karıştırdı: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak         
15:28
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı rezervlerdeki son durumu paylaştı: 120 milyar doların üzerine çıktı         
15:12
Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi Taliban'ın rektör olarak atadığı Muhammed Eşref Ghairat, kadınların Kabil Üniversitesi'ne girişini engelledi         
15:07
Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi         
14:44
Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti Oyuncu Yüsra Geyik, derin göğüs dekolteli pozu işle dikkat çekti         
14:43
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım? Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca deliye döndü: Enayi çok, dolandırıyoruz bizde ne yapalım?         
14:30
Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
13:50
Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar         
13:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak         
12:15
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 16:16:10. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement