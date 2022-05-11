CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Erdoğan'ın konut kredisi ve döviz açıklaması kime yarayacak; müteahhitlere ve yatırım yapan zenginlere. Bu paket, alt ve orta gelirli vatandaşı, milyonlarca insanımızı yok sayıyor." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2018'de vatandaşlara dövizlerini satmaları çağrısında bulunduğunu ve vatandaşların bu çağrıya kulak verdiğini söyledi.

Döviz bozduran vatandaşların belgeleriyle poz verdikleri fotoğrafları basın mensuplarına gösteren Özkoç, milletin, vatanı için dövizlerini sattığını ifade etti.

Engin Özkoç, "Bugüne kadar millet yastığının altındaki dolarları bozdurdu. Erdoğan, sen bugüne kadar kaç dolar bozdurdun? Sakın bana, 'Benim dolarım yok ki' deme. Vatandaşın 15-20 liralık doları var, sen sarayda oturuyorsun. 'Ben zaten dolarlarımı bozdurdum, benimki Türk lirasında duruyor' dersen, bak vatandaş belgesini gösteriyor, sen de çıkar belgeni göster. Hiç olmazsa sana inanıp da dolarını, avrosunu ve altınını bozduranlar için bunu yap." diye konuştu.

Türk lirasının neden değer kaybettiğini soran Özkoç, Rusya ve Ukrayna'nın para birimlerinin, savaşa rağmen dolar karşısında Türk lirası kadar değer kaybı yaşamadığını ileri sürdü.

TL/dolar paritesinin 15 lirayı aştığını kaydeden Özkoç, iktidarın, ekonomideki kötü gidişatın nedeni olarak dış güçleri gösterdiğini anımsattı. Özkoç, "Ukrayna açısından Rusya dış güçtü. Saldırdı, Ukrayna'yı yerle bir etti, taş üstünde taş bırakmadı. Parasının değeri düşmedi. Türkiye'ye saldıran; ülkede savaş, afet, iç savaş var mı? Türkiye'de neden Türk lirası değer kaybediyor? Bir tek nedeni var; kendini ekonomist sayan, artan konut kira fiyatlarına çare üreten, Türkiye'de 'tek adam' olarak söylediğinin karşılığı olduğuna inanan Erdoğan, uyguladığı ekonomik politikalarla Türk lirasını dibe vurduruyor." görüşünü savundu.

"İnandırıcı ve samimi değilsiniz"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, dünyanın hiçbir yerinde, faiz düşüşüyle enflasyonun aşağı çekilemeyeceği gibi, kredi faiz oranı düşürülerek konut fiyatlarının indirilemeyeceğini kaydetti. Özkoç, "Erdoğan'ın müjdesi, her paket gibi bir avuç zengini kapsıyor. 1 milyon lira kredi çekip aylık 14 bin lira ödeyebilecek vatandaş var mı? Vatandaş et, süt, ekmek alamıyor; akşama eve nasıl gidebileceğini bilemiyor. Erdoğan'ın konut kredisi ve döviz açıklaması kime yarayacak; müteahhitlere ve yatırım yapan zenginlere. Bu paket, alt ve orta gelirli vatandaşı, milyonlarca insanımızı yok sayıyor. Buradan doğan zarar olursa Türkiye'deki bütün vatandaşların sırtından, Hazineden ödenecek." sözlerini sarf etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Biz sığınmacıları katillere teslim etmeyiz" dediğini aktaran Özkoç, şöyle devam etti:

"Türkiye'de konsolosluğa işlem yaptırmak için giren Kaşıkçı'nın katledildiğini biliyordunuz. Haber verildi, istihbaratın haberi vardı. Onu katledenleri, bu ülkeye elini kolunu sallayarak soktunuz. Katledenler buradan ellerini kollarını sallayarak gittiler. Daha sonra açılan davayı da Suudi Arabistan'a iade ettiniz. Türkiye'nin adalet açısından egemenliğini başka bir ülkeye teslim ettiniz. Siz katillerin Türkiye'den elini kolunu sallayarak kaçmasına, mağdur ve masumların katledilmesine göz yumdunuz. Şimdi siz gerçekten buna tüm dünyayı ve bizi inandırabileceğinizi mi sandınız? İnandırıcı ve samimi değilsiniz."

"Müziğe, insana, huzura, gülmeye düşman mısınız"

Eskişehir'de, Valilik kararıyla festivalin iptal edildiğini söyleyen Özkoç, "Bundan sonra Türkiye'de bütün festivalleri, bütün konserleri yasaklayacak mısınız? 'İnsanlar dışarıya çıkarsa asayiş bozulur' diye olağanüstü hal yasası çıkarıp insanları evde mi tutacaksınız? Müziğe, insana, huzura, gülmeye düşman mısınız? Türkiye'de yarattığınız ortam işte tam da. O yüzden AKP iktidarının bir an önce bitmesi, Türkiye'nin de huzur bulması gerekiyor." dedi.

Özkoç, bir basın mensubunun, Muğla Menteşe MHP İlçe Başkanı Talat Uğurlu'nun, kendisine yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Mevlana'nın, "Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar" sözlerini aktaran Özkoç, "Bu yola çıktığımız günden beri tehditlerden çekinmiyor, korkmuyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var. Vakti geldiği zaman onu da veririz." ifadesini kullandı.