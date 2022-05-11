CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

11.05.2022 15:18
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Erdoğan'ın konut kredisi ve döviz açıklaması kime yarayacak; müteahhitlere ve yatırım yapan zenginlere. Bu paket, alt ve orta gelirli vatandaşı, milyonlarca insanımızı yok sayıyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Erdoğan'ın konut kredisi ve döviz açıklaması kime yarayacak; müteahhitlere ve yatırım yapan zenginlere. Bu paket, alt ve orta gelirli vatandaşı, milyonlarca insanımızı yok sayıyor." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2018'de vatandaşlara dövizlerini satmaları çağrısında bulunduğunu ve vatandaşların bu çağrıya kulak verdiğini söyledi.

Döviz bozduran vatandaşların belgeleriyle poz verdikleri fotoğrafları basın mensuplarına gösteren Özkoç, milletin, vatanı için dövizlerini sattığını ifade etti.

Engin Özkoç, "Bugüne kadar millet yastığının altındaki dolarları bozdurdu. Erdoğan, sen bugüne kadar kaç dolar bozdurdun? Sakın bana, 'Benim dolarım yok ki' deme. Vatandaşın 15-20 liralık doları var, sen sarayda oturuyorsun. 'Ben zaten dolarlarımı bozdurdum, benimki Türk lirasında duruyor' dersen, bak vatandaş belgesini gösteriyor, sen de çıkar belgeni göster. Hiç olmazsa sana inanıp da dolarını, avrosunu ve altınını bozduranlar için bunu yap." diye konuştu.

Türk lirasının neden değer kaybettiğini soran Özkoç, Rusya ve Ukrayna'nın para birimlerinin, savaşa rağmen dolar karşısında Türk lirası kadar değer kaybı yaşamadığını ileri sürdü.

TL/dolar paritesinin 15 lirayı aştığını kaydeden Özkoç, iktidarın, ekonomideki kötü gidişatın nedeni olarak dış güçleri gösterdiğini anımsattı. Özkoç, "Ukrayna açısından Rusya dış güçtü. Saldırdı, Ukrayna'yı yerle bir etti, taş üstünde taş bırakmadı. Parasının değeri düşmedi. Türkiye'ye saldıran; ülkede savaş, afet, iç savaş var mı? Türkiye'de neden Türk lirası değer kaybediyor? Bir tek nedeni var; kendini ekonomist sayan, artan konut kira fiyatlarına çare üreten, Türkiye'de 'tek adam' olarak söylediğinin karşılığı olduğuna inanan Erdoğan, uyguladığı ekonomik politikalarla Türk lirasını dibe vurduruyor." görüşünü savundu.

"İnandırıcı ve samimi değilsiniz"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, dünyanın hiçbir yerinde, faiz düşüşüyle enflasyonun aşağı çekilemeyeceği gibi, kredi faiz oranı düşürülerek konut fiyatlarının indirilemeyeceğini kaydetti. Özkoç, "Erdoğan'ın müjdesi, her paket gibi bir avuç zengini kapsıyor. 1 milyon lira kredi çekip aylık 14 bin lira ödeyebilecek vatandaş var mı? Vatandaş et, süt, ekmek alamıyor; akşama eve nasıl gidebileceğini bilemiyor. Erdoğan'ın konut kredisi ve döviz açıklaması kime yarayacak; müteahhitlere ve yatırım yapan zenginlere. Bu paket, alt ve orta gelirli vatandaşı, milyonlarca insanımızı yok sayıyor. Buradan doğan zarar olursa Türkiye'deki bütün vatandaşların sırtından, Hazineden ödenecek." sözlerini sarf etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Biz sığınmacıları katillere teslim etmeyiz" dediğini aktaran Özkoç, şöyle devam etti:

"Türkiye'de konsolosluğa işlem yaptırmak için giren Kaşıkçı'nın katledildiğini biliyordunuz. Haber verildi, istihbaratın haberi vardı. Onu katledenleri, bu ülkeye elini kolunu sallayarak soktunuz. Katledenler buradan ellerini kollarını sallayarak gittiler. Daha sonra açılan davayı da Suudi Arabistan'a iade ettiniz. Türkiye'nin adalet açısından egemenliğini başka bir ülkeye teslim ettiniz. Siz katillerin Türkiye'den elini kolunu sallayarak kaçmasına, mağdur ve masumların katledilmesine göz yumdunuz. Şimdi siz gerçekten buna tüm dünyayı ve bizi inandırabileceğinizi mi sandınız? İnandırıcı ve samimi değilsiniz."

"Müziğe, insana, huzura, gülmeye düşman mısınız"

Eskişehir'de, Valilik kararıyla festivalin iptal edildiğini söyleyen Özkoç, "Bundan sonra Türkiye'de bütün festivalleri, bütün konserleri yasaklayacak mısınız? 'İnsanlar dışarıya çıkarsa asayiş bozulur' diye olağanüstü hal yasası çıkarıp insanları evde mi tutacaksınız? Müziğe, insana, huzura, gülmeye düşman mısınız? Türkiye'de yarattığınız ortam işte tam da. O yüzden AKP iktidarının bir an önce bitmesi, Türkiye'nin de huzur bulması gerekiyor." dedi.

Özkoç, bir basın mensubunun, Muğla Menteşe MHP İlçe Başkanı Talat Uğurlu'nun, kendisine yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Mevlana'nın, "Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar" sözlerini aktaran Özkoç, "Bu yola çıktığımız günden beri tehditlerden çekinmiyor, korkmuyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var. Vakti geldiği zaman onu da veririz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP'li Ağbaba'dan Müsiad Başkanı Asmalı'ya Tepki Gösterdi: 'Cv Gönderelim, Hemen Değerlendirmeye Alsınlar. Her Gün Bizleri Yüzlerce İnsan Arıyor' CHP'li Ağbaba'dan Müsiad Başkanı Asmalı'ya Tepki Gösterdi: 'Cv Gönderelim, Hemen Değerlendirmeye Alsınlar. Her Gün Bizleri Yüzlerce İnsan Arıyor' Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Türkiye, Döviz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement