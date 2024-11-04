CHP'li Başarır: Baharda Erken Seçim Yapılmalı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Başarır: Baharda Erken Seçim Yapılmalı

CHP\'li Başarır: Baharda Erken Seçim Yapılmalı

CHP Grup Başkanvekili Başarır, erken seçim çağrısı yaparak halkın iradesini koruma vurgusu yaptı.

04.11.2024 16:19
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Baharda erken seçim yapın. Kim kazanıyorsa anayasayı o yapsın" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Türkiye'nin 15 gündür olağanüstü bir süreci yaşadığını söyledi. Başarır, Esenyurt Belediyesi'nde bulunan CHP meclis grubu tabelasının söküldüğünü belirterek, " "Bu tabela 101 yıllık bir tabela. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti, ona hiç kimse el uzatamaz. Buradan atanmış vali yardımcısı olan kayyuma, kayyuma emir veren İçişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na emir veren saraydaki bir numaraya söylüyorum; bir daha bizim tabelamıza dokunmayı aklından bile geçirme. Dokunduğun tabela, 101 yıllık bir partinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ve şu anda da Türkiye'de son seçimlerde 1'inci olan parti, haddinizi bilin" dedi.

'ESENYURT'TA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Esenyurt Belediyesi önünde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başarır, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi ile ilgili kararlara da değinerek, "Bugün yaşananlar en faşist, en kötü yönetim olan ülkelerde yok. O yüzden bizler yaşananlar ve yaşanma ihtimali olan olaylarla ilgili 86 milyon için bir demokrasi zırhı oluşturuyoruz. Milletvekillerimiz, grup başkanvekilimiz Esenyurt'ta ve orada olmaya devam edecek. Genel Başkanımız Mardin'e gidecek. Halkın iradesini bir demokrasi zırhı oluşturarak koruyacağız. Buradan yurttaşlarıma, partim adına sesleniyorum. Ülkede çok kötü şeyler oluyor. Hukuk ayaklar altında. İnsanlar aç, pazardan çürük domatesleri topluyor. Dış politika tamamen iflas etmiş ve bununla gündemi değiştirip Türkiye'yi baskı altına almak isteyen bir iktidar var. Hep beraber direneceğiz. Yeni anayasa isteniyorsa ve bu ülkedeki sıkıntıların çözülmesi isteniyorsa, işte bahar geliyor. Baharda koy sandığı, Türkiye'deki bu pislikleri, bu rezaletleri bir sandık temizler. O yüzden baharda erken seçim yapın. Kim kazanıyorsa anayasayı o yapsın. Bu yaşananlardan sonra sınır çoktan aşıldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Mahir Başarır, Politika, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır: Baharda Erken Seçim Yapılmalı - Son Dakika

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