CHP\'li başkandan partisine zehir zemberek sözler

CHP'nin kesin ihraç talebiyle kendisini disipline sevk ettiği Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, belediyede düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"CHP DEMOKRASİYE AYKIRI HAREKETLER YAPIYOR"

Partisinden istifa etmek ya da başka bir partiye geçme niyetinin olmadığını dile getiren Göçer, CHP'nin tüzüğüne ve demokrasiye aykırı hareketler yapıldığından dolayı bu duruma geldiklerini ifade etti.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ KURUMSAL KİMLİĞİNİ YİTİRMEK ÜZERE"

Partisindeki yanlışlara sessiz kalmalarını kimsenin beklememesi gerektiğine vurgu yapan Göçer, şöyle konuştu: "Yazıhan'da talimatlara uyacak bir belediye başkanı kimse beklemesin. Bizleri halk seçti. Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanı meşru değildir. Çünkü tüm ilçe başkanlarını ve ilçe delegelerini masa başında oturup yazdılar. Kendisini seçecek insanları seçen bir insan bizden saygı beklemesin. Burada genel merkeze şunu ben açıkça iletmek istiyorum. Parti içerisinde sıkıntıları merkeze iletecek bir mekanizma da artık yoktur. Partiler üstü hareket eden milletvekilleri var ne yazık ki. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğini yitirmek üzere. Biz buna sahip çıkmalıyız.

"ÖNCE RÜŞVETTEN YARGILANANLAR HESAP VERSİN"

Ben disiplin suçu işlemedim. Kongrede partinin yanlışlarını ve eksiklerini dile getirdim. Yalnız kaldığımız ortamda bütün vatandaşların söylediği eksiklikleri ben dile getirdim. Bundan dolayı bizi disipline atıyorlarsa bu bizim için şereftir, onurdur. Biz Türk Ceza Kanunu'nun 'dolandırıcılık, rüşvet, irtikap' gibi maddelerinden yargılanmıyoruz. Bununla yargılananlar hesap versin, disipline sevk edilsin. Bizler tek adamın ve partiler üstü hareket eden bir milletvekilinin yanlışlarını dile getiriyoruz."

Yazıhan Belediyesinin 6 CHP'li meclis üyesi ile 36 muhtar da Göçer'in yanında olduklarını ifade etti.