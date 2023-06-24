CHP'li Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'i Sert Sözlerle Eleştirdi - Son Dakika
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CHP'li Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'i Sert Sözlerle Eleştirdi

24.06.2023 23:03

Sultanbeyli Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu, Karanlıkdere meselesinin çözümü için yaptıkları çalışmaları Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in kamuoyuna kendisinin çözdüğü şeklinde lanse ettiği için Şahin'i sert sözlerle eleştirdi. Seyitoğlu, Şahin'in milletvekilliğini bedavadan emek hırsızlığı yaparak kazandığını iddia etti ve İSKİ Genel müdürüne ve Sultanbeyli şube müdürüne teşekkür etti. Şahin ise Karanlıkdere ıslah çalışmasını takip edeceklerini açıkladı.

Sultanbeyli Belediyesi CHP Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'i sert sözlerle eleştirdi.

"EMEK HIRSIZLIĞI YAPARAK VEKİL OLDUNUZ"

İstanbul Sultanbeyli'de uzun yıllardır çözüm bekleyen Karanlıkdere meselesinin sorunu için büyük çaba harcadıklarını ancak İsa Mesih Şahin'in kamuoyuna sorunu kendisi çözmüş gibi lanse ettiğini belirten Seyitoğlu, "Gelecek partisi milletvekili Sayın İsa Mesih Şahin! Öncelikle şunu belirteyim sizin milletvekilinize saygı duymuyorum, görev süreniz bitene kadar da saygı duymayacağım. Neden mi? Çünkü siz bedavadan emek hırsızlığı yaparak milletvekili oldunuz. Tarlada izniniz olmadan harmanda gözünüz oldu. Sultanbeyli Karanlıkdere meselesini tam dört yıl boyunca meclis üyemiz Mehmet Emin Ensari ile birlikte takip ettik, çok uğraş verdik, emek verdik, mesai harcadık. Karanlıkdere ıslah çalışmasını bu hale getireni Allah da biliyor ikimiz getirdik. ilçe başkanımız Özgür Erdem de sürece dahildir" dedi.

CHP'li isimden Gelecek Partili İsa Mesih Şahin'e olay sözler: Vekilliğinizi tanımıyorum

"EROL DEMİR SİZİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR"

Açıklamasının devamında eleştirisinin dozajını daha da artıran Seyitoğlu, "Milletvekilliğinde olduğu gibi burada da bakıyorum rol kapma peşindesiniz. Avukat ve hukukçu kimliğinize hiç yakışmıyor. İlçe başkanınız Erol Demir bey de süreçle alakalı sizi yanlış bilgilendiriyor. Emek veren İSKİ Genel müdürümüze,Sultanbeyli şube müdürümüze ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP'li isimden Gelecek Partili İsa Mesih Şahin'e olay sözler: Vekilliğinizi tanımıyorum

PEKİ İSA MESİH ŞAHİN NE DEDİ?

İsa Mesih Şahin, Sultanbeyli ziyaretinde Karanlıkdere'de yürütülen çalışmaları yerinde incelemiş ve sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Seçimden önce söz verdiğimiz bir konuyu yakından takip ediyoruz. Sultanbeyli Abdurrahman Gazi ve Hasanpaşa Mahallelerimizin önemli bir sorunu olan Karanlıkdere Islah çalışmasını takip etmek için bölgedeyiz. Islah çalışmasına ara verilmiş ama sağlık sorunları vs. sebeplerle bir an önce tamamlanması gerekiyor. Çalışmanın tamamlanması için İBB nezdinde konunun takipçisi olacağız."

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İsa Mesih Şahin, Sultanbeyli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'i Sert Sözlerle Eleştirdi - Son Dakika


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