CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

13.08.2025 13:49
CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Kars ve Ardahan'da şap hastalığının hayvancılığı bitme noktasına getirdiğini belirterek, aşılamadaki ihmale dikkat çekti. Haberler.com stüdyolarına konuk olan İncesu, hastalık başlamadan yapılması gereken şap aşılarının geciktiğini, bazı üreticilere ise yapılmayan aşıların ücreti için mesaj gönderildiğini söyledi.

Uzun süredir şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da durum vahim... Hayvanlarını salgına kurban veren üreticiler, yetkililerin duyarsızlığından dert yanarken CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, konuk olduğu Haberler.com stüdyolarında bölgedeki son durumu aktardı. Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan İncesu, Kars ve Ardahan'da şap hastalığının üreticiyi bitme noktasına getirdiğini, bölgenin tek geçim kaynağı olan hayvancılığın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"5 HAYVANIN 5'İ DE ÖLMÜŞ"

Şap hastalığının yeni bir versiyonunun bölgede büyük yıkıma yol açtığını vurgulayan İncesu, "Bir vatandaşın ahırında 5 hayvanı vardı, 5'i de ölmüş. Bu durum, insanlarımızın tek geçim kaynağını yok etmiş durumda" dedi. Tarım Bakanlığı'na Temmuz 2023, Şubat 2024, Nisan 2025 ve Temmuz 2025'te dört ayrı soru önergesi sunduğunu ancak etkili bir yanıt alamadığını belirten İncesu, yetkilileri duyarsız kalmakla eleştirdi.

"AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN" ÇAĞRISI

Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Duman'ın geçtiğimiz hafta bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatan İncesu, "Çiftçinin borçları geldi, hayvan pazarları kapalı. Satacak hayvanı kalmayan üretici bu borçları nasıl ödeyecek? Bölge acil afet bölgesi ilan edilmeli, bankalara olan borçlar uzun vadeli ve faizsiz yeniden yapılandırılmalı" dedi. Hastalıktan zarar gören üreticilere hibe ve kredi desteği verilmesi gerektiğini vurguladı.

"BAKAN KENDİSİ GELMELİYDİ"

Hayvan ölümlerini orman yangınlarının yarattığı acıya benzeten İncesu, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bölgeye gelmemesini eleştirerek, "Sadece Ardahan Ovası'nın 600 bin hayvan kapasitesi var. Kars ve ilçeleriyle birlikte bu rakam 2 milyona çıkıyor. Ülkenin et deposu olan bu bölge şu anda afet yaşıyor" dedi. Bakanlığın bu süreçte ithal hayvan gündeme getirmesini de "Çiftçinin kazanmasını istemiyorlar" sözleriyle yorumladı.

"YAPILMAYAN AŞI ÜCRETİ" İDDİASI

Salgının yayılmasında zamanında yapılmayan şap aşılarının büyük rol oynadığını ifade eden İncesu, "Aşılar salgından 3 ay önce yapılmalıydı, yapılmadı. Üstelik bazı vatandaşlara, yapılmayan aşının parasının tahsil edilmek istendiği yönünde mesajlar gitmiş. Bu kabul edilemez" dedi. Veteriner odalarının, hastalığın yeni bir varyant olduğuna ve mevcut aşıların bu nedenle yeterince etkili olmadığına dikkat çektiğini de aktardı.

