CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı

CHP\'li Tuncay Özkan Erdoğan\'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözler kullandı. Özkan'ın bu sözleri üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özkan'a tepki gösterip "Bu CHP Milletvekilinin çirkin üslubunun, Türk ve İslam düşmanı faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması bizim değil CHP'nin sorunudur." dedi.

25.08.2024 21:34
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözler sarf etti. Özkan'ın sözleri üzerineİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özkan'ın tepki çeken sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de sert tepki geldi.

CHP İzmir Milletvekili Özkan X'teki hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özkan'ın sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. Tunç, Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Özkan'ın tepki çeken sözlerine ateş püskürdü. Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir." dedi.

"GEERT WILDERS İLE AYNI DALGA BOYUNDA"

Çelik, X'ten yaptığı paylaşımında "Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur." ifadelerini kullandı.

"DİLİNİ İÇERİ SOK, SANA BURADAN SU VEREN DE OLMAZ KEMİK ATAN DA"

CHP'li Özkan'ın yaptığı açıklamaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ da sert tepki gösterdi. Dağ, "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da." dedi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İzmir Milletvekili Özkan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (16)

  • Kubilay Gencturk: tuncay özkan hoştt diyecem ama muhataplarına saygısızlık olacak..!! 95 50 Yanıtla
  • Önder null: hakli kanimca 47 93 Yanıtla
  • Mobilya: Tuncay Özkan haklı beyler. 36 84 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Söylediklerinin hepsi doğru az bile söylemiş kim neye tepki göstermiş anlamadım 35 82 Yanıtla
  • Adem Uçuk: İçeriyi özlemiş 76 36 Yanıtla
  • Kubilay Gencturk: özkan yavaşla gel..! 69 39 Yanıtla
  • Sabri İnce: Ayna ya bakıp konuşmuş logar kapağı. 75 22 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: baş olmayınca böyle oluyor 61 14 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: vekillerin dokunulmazlığı olmamali enfazla 300 vekil olmalı bence bu kadar 47 10 Yanıtla
  • Sabri Mercan: Ulan Lale çocuğu iki unutulunca nasılda podyuma çıkıyorsunuz.. 23 9 Yanıtla
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