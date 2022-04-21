CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak? - Son Dakika
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CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?

21.04.2022 18:56
CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün infaz koruma memurlarını taşıyan aracın geçişi sırasında bugün de TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamalara ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'ya sorular yöneltti. Özkoç, "Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Türkiye tekrar, tıpkı 7 Haziran seçimlerinden sonra beş ayda 1 Kasım seçimine kadar, sürüklendiği terör, kaos ortamına tekrar mı sürüklenmek istiyor? Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak? Masum insanlar mı öldürülecek?" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Dün infaz koruma memurlarını taşıyan aracın geçişi sırasında bugün de TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamaları gündeme getiren CHP'li Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. İşte CHP'li Özkoç'un açıklamalarından satır başları;

"Şimdi ne oluyor. Dün bir patlama gerçekleşti, Bursa'da. İnfaz memuru arkadaşlarımızdan bir tanesi şehit düştü. Bugün TÜGVA'nın önünde el bombası tekrar patlatıldı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Soylu'ya soruyorum. Sen muhalefete laf yetiştirmeye, sarayın tetikçiliğini yapmaya çalışacağına; 'Türkiye'de terör bitti' dediydin ya, bu terör olayları ile ilgili kendi istihbaratını, emniyetini, jandarmanı harekete geçirip bunların önüne geçsene. Türkiye tekrar, tıpkı 7 Haziran seçimlerinden sonra beş ayda 1 Kasım seçimine kadar, sürüklendiği terör kaos ortamına tekrar mı sürüklenmek istiyor? Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak? Masum insanlar mı öldürülecek? Bunun ardından olağanüstü bir hal yaratılıp, bir kaos ortamı mı çıkarılacak? Beklenti bu mu?"

CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç.

"İSRAİL'LE İLİŞKİNİ SÜRDÜREBİLİRSİN AMA FİLİSTİN MESELESİNDE DİK DURACAKSIN"

Konuşmasında İsrail gündemine de değinen Özkoç, "Ekonomik ilişkiler başkadır, Filistin meselesi bizim için başkadır. İsrail ile ilişkini sürdürebilirsin ama Filistin meselesinde dik duracaksın. 'One minute' deyip de sonra kabadayılık yaptıktan sonra 'ben bunu Sayın Peres için söylemedim moderatör için söyledim' diye kıvırmayacaksın. Ne yapacaksın? Dik duracaksın, sözünün arkasında duracaksın. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik ve hukuk hakkından dolar için vazgeçmeyeceksin. Bu kafa ne kafasıdır? Dolar kafasıdır" ifadesini kullandı.

"VERDİKLERİ DOLARLA MİLYONLARCA SIĞINMACIYI TÜRKİYE'DE TUT DEDİLER"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son dönemde gündemden hiç düşmeyen sığınmacı tartışmalarıyla ilgili de "Sığınmacıları bir gün, 'buradan göndermeyeceğiz'; yarın da 'göndermenin yollarını arıyoruz' diyerek lafını yemek de başkadır. Söz konusu sana verdikleri dolarla 'milyonlarca sığınmacıyı Türkiye'de tut bizim ülkemize gönderme' dedi zaman dolara sarılmak millete arkana dönmek, bir ülke nüfusu kadar göçmeni haksız hukuksuz tutmak başka bir şeydir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dolar kafasından kurtulamadığı müddetçe hayallerini gerçekleştiremez" diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Türkiye, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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