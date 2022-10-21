CHP'li Torun'dan TTB Başkanı Fincancı'nın açıklamasına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Torun'dan TTB Başkanı Fincancı'nın açıklamasına tepki

21.10.2022 18:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddiasına ilişkin, "Askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı kabul etmeyiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddiasına ilişkin, "Askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı kabul etmeyiz." dedi.

Torun, CHP'li 240 belediye başkanının katılımıyla yarın Sivas'ta düzenlenecek Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi kentteki bir otelde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediye başkanlarıyla Sivas'ta bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Torun, "Sivas halkının ayağına gidiyoruz, elini sıkıyoruz, sorunlarını dinleyip çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun süredir yeni bir siyaset anlayışıyla çalışıyoruz. Genel Başkanımız başta olmak üzere tüm kadrolarımızla ülkemizin her bir köşesine ulaşıyoruz." diye konuştu.

Torun, "İktidar, sandıkta yenemediği belediye başkanlarımızı karalamak için masa başı operasyonlardan medet umar hale gelmiştir. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları, sırf muhalefet belediyesi diye kesiyorlar. Hiçbir somut delil olmadan belediye başkanlarımızı görevden alıyor, soruşturmalarla baskı kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 99. yaşının kutlanacağını belirten Torun, "İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yaşını Millet İttifakı'nın iktidarında kutlayacak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yaraşır bir

Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Torun, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın, Büyükşehir Belediye Başkanlığının su tarifelerinde yapılan indirim gerekçesiyle sosyal yardımların kesilmesine ilişkin verdiği tepkinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Belediyesinde suya yüzde 100 zam yaparlarken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde suya yüzde 50 indirim yaptırmaya çalışıyorlar. Su en asli, en temel, hayati ihtiyacımız. Bunun üzerinden politika olmaz. Sonuçta suyun vatandaşa ulaşması lazım, bunun da bir bedeli var. Kaldı ki yasada da 'maliyetinin altında satılamaz' diye bir ibare var. Burada amaç vatandaşa ucuz su kullandırmak değil. Amaç, Ankara Büyükşehir Belediyesini batırmak ve hizmet veremez hale getirmektir. Kaldı ki bu iktidar sosyal yardım konusunda bizim belediyelerimizle asla yarışamaz."

TTB Başkanı Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddiasının hatırlatılması üzerine Torun, "Türk ordusu terörle büyük bir mücadele içerisinde. Tabii her gün gelen şehitlerimiz canımızı yakıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörü bitirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Onun dışında askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı da kabul etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
TTB Başkanı Fincancı'ya verilen ödülün geri alınması istendi TTB Başkanı Fincancı'ya verilen ödülün geri alınması istendi Başkan Oktay: 'Bu güçle iktidarı kazanacağımıza inancım tam' Başkan Oktay: 'Bu güçle iktidarı kazanacağımıza inancım tam' Denizli gündem haberleri... Gülizar Biçer Karaca: Çivril'deki Elma Ağaçları Teker Teker Sökülüyor Denizli gündem haberleri... Gülizar Biçer Karaca: Çivril'deki Elma Ağaçları Teker Teker Sökülüyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Şebnem Korur Fincancı, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Torun'dan TTB Başkanı Fincancı'nın açıklamasına tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:06 Dünya devi Liverpool'un stadına yaptırdığı mescit ilk kez görüntülendi!
17:51 Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleri Mehmet Ali Çelebi'yi çok kızdırdı: Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz
17:28 İYİ Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! MHP'li Oktay Vural'ın aylar önce iktidara yönelik sözleri iddiaları doğrular nitelikte
17:13 Ardahan'da 3 ay önce kaybolan çobanın cesedi feci halde bulundu
17:04 6 yıl önce yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmemişti! Ankaragücü ile Amedspor, Türkiye Kupası'nda eşleşti
16:59 İngiltere'de Liz Truss'un istifası sonrası gündem eski başbakan Boris Johnson! Savunma Bakanı Wallace'dan açık destek...
16:53 İstanbul Barosu'nda seçim zamanı! Yedi avukatlık grubunun adayları ve bir bağımsız aday başkanlık için yarışacak
16:50 AK Parti'de bir istifa daha mı yaşanacak? Fakıbaba'nın manidar paylaşımını beğenen isimden açıklama geldi
16:21 THY'nin İstanbul-Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu yaşamını yitirdi
16:20 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bavul" krizi! Ünlü hava yolu şirketi, yolcuların bavullarını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 18:36:24. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Torun'dan TTB Başkanı Fincancı'nın açıklamasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement