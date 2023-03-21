CHP'li vekil HDP'lilerle Nevruz kutlamasında: Öcalan için özgürlük istendi - Son Dakika
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CHP'li vekil HDP'lilerle Nevruz kutlamasında: Öcalan için özgürlük istendi

21.03.2023 14:29

Diyarbakır'da kutlanan Nevruz etkinliğinde HDP'li Ahmet Türk'ün sözleri tartışma yarattı. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın adını anan Türk, "Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok. Bu Nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine eski HDP'li vekiller ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.

CHP'li vekil HDP'liler ile Diyarbakır'da Nevruz kutlamasına katıldı: Öcalan'a özgürlük istendi

"ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRME DÖNEMİ"

Konuşmacılardan HDP'li Ahmet Türk, bölücü terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. Türk, Öcalan'ın esaretine son vermek istediklerini ifade etti. Türk, "Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok. Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil HDP'liler ile Diyarbakır'da Nevruz kutlamasına katıldı: Öcalan'a özgürlük istendi

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞECEĞİ GÜNLER YAKINDIR

İzmir'deki Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır." dedi.

MARDİN VE BATMAN'DA 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Nevruz kutlamaları sırasında da örgüt propagandası yapılmıştı. Maskeli terör yandaşı kişiler, bölücü terör örgütü PKK paçavrası açtılar. HDP Sözcüsü Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin ardından ortalık karıştı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Mardin'in yanı sıra Batman'da da 27 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Sizde utanmadan kapısını çaldınız,şimdi sandıkta kına yakacağız. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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