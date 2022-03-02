CHP'li Veli Ağbaba Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iktidar olduklarında ilk işlerinden birinin esnaf bakanlığı kurmak olduğunu söyledi.

Ağbaba, partisinin Erzurum İl Başkanı Suat Dülger ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan "CHP Esnaf Masası" heyetiyle Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ESOB) ziyaret etti.

ESOB Başkanı Rasim Fırat ve beraberindekilerce karşılanan Ağbaba, burada bir süre Fırat ile sohbet etti.

Ağbaba, ziyarette yaptığı konuşmada, kendisinin Malatya'da esnaf çocuğu olduğunu belirterek esnafın sıkıntılarını iyi bildiğini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla başlayan dönemde esnafın yaşadığı problemleri Türkiye gündemine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Ağbaba şöyle devam etti:

"Esnaf Masamız Türkiye'nin her iline gidip esnaflarla görüşmeye çalışıyor. Erzurum ziyaretimizin de amacı buydu. Farklı görüşte siyasi partiler var ama herkesin bir politikası var. Biz de bu politikalarımızı esnaflarımızdan aldığımız talepler doğrultusunda oluşturduk. Hedefimiz iktidar. İktidar olduğumuz zaman ne yapacağız, yapacağımız birinci şey bütün esnaf odalarının talebiyle esnaf bakanlığı kuracağız. Esnaf bakanlığı kurmak bizim partimizin esnafımıza taahhüdüdür. Çünkü bütün sektörlerin bakanlıkları var, esnafla da maalesef birkaç bakanlık ilgileniyor, bunu teke indireceğiz."

Fırat ise sivil toplum kuruluşları olarak her partiye eşit mesafede olduklarını belirterek bir parti hariç diğer tüm partilere saygılı olduklarını söyledi.

Ağbaba ve beraberindekiler daha sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi binasını gezdi.