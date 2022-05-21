CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti! - Son Dakika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!

21.05.2022 19:29

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine gelen Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gümüşel'i gören vatandaşlar fotoğraf çekilmek için yanına geldi.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği miting için gelenler arasında bulunan emekli Nusret Gümüşel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle ilgi odağı oldu.

"AKRABA MISIN DİYE SORUYORLAR"

Alandakilerin fotoğraf çektirdiği Gümüşel, "Bazen sokakta çevirip akrabası mısın diye soruyorlar" dedi. Nusret Gümüşel, "Kimisi o olup olmadığımı soruyor. Bu benzerlikten memnunum. Burada da çok ilgi var. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor.

"KILIÇDAROĞLU İLE TANIŞTIM"

İlgiden kaçıp buraya geldim, burada da size yakalandım. Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. O da benzediğimizi söyledi. Ankara'ya gittim onu görmeye" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile dikkat çeken vatandaş mitingde ilgi odağı oldu
Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile dikkat çeken vatandaş mitingde ilgi odağı oldu
Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile dikkat çeken vatandaş mitingde ilgi odağı oldu
Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile dikkat çeken vatandaş mitingde ilgi odağı oldu
Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile dikkat çeken vatandaş mitingde ilgi odağı oldu
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'Milletin Sesi' mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi 'Milletin Sesi' mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alanda olacak CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alanda olacak
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Nusret Gümüşel, Maltepe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti! - Son Dakika


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