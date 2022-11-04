CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de Amberin Zaman ile görüşmesi sosyal medyada tartışma yarattı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de Amberin Zaman ile görüşmesi sosyal medyada tartışma yarattı

04.11.2022 17:41

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyareti kapsamında daha önce terör örgütleri lehindeki söylemleri ile tepki çeken eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile buluştu. İkili arasındaki görüşme sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman terör örgütü lehindeki açıklamaları ile gündeme gelen eski Taraf yazarı Amberin Zaman ile görüşmesi büyük tartışma yarattı.

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Görüşmeye ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Amberin Zaman, "Sayın Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" ifadelerine yer verdi.

İşte Amberin Zaman'ın o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu'nun Londra'da Amberin Zaman ile görüşmesi büyük tartışma yarattı

Amberin Zaman daha önce PKK elebaşlarından Cemil Bayık ve Mazlum Kobane ile görüşmüştü. Amberin Zaman'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra o fotoğraf kareleri yeniden gündem oldu.

Bu fotoğraf kareleri yeniden gündem oldu;

Kılıçdaroğlu'nun Londra'da Amberin Zaman ile görüşmesi büyük tartışma yarattı
Kılıçdaroğlu'nun Londra'da Amberin Zaman ile görüşmesi büyük tartışma yarattı

İşte görüşme ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları;

Kılıçdaroğlu'nun Londra'da Amberin Zaman ile görüşmesi tartışma yarattı
Kılıçdaroğlu'nun Londra'da Amberin Zaman ile görüşmesi tartışma yarattı
Kılıçdaroğlu'nun Londra'da Amberin Zaman ile görüşmesi tartışma yarattı
Kılıçdaroğlu'nun Londra'da Amberin Zaman ile görüşmesi tartışma yarattı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de Amberin Zaman ile görüşmesi sosyal medyada tartışma yarattı - Son Dakika
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