Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

01.11.2022 00:40

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki okul önlerinde uyuşturucu tehlikesine değindiği sosyal medya paylaşımında, İçişleri Bakanı Bakan Soylu'yu ve Emniyet Teşkilatı'nı uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçladı. Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı, "Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" diyerek CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yoksulluk Dayanışma Ofisi sorumlusu Hacer Foggo'yla birlikte kamera karşısına geçerek Türkiye'de uyuşturucu tehlikesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"TÜRKİYE'DE METAMFETAMİN SALGINI VAR"

Paylaşımına yazdığı notta Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın 'okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız' palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" ifadelerine yer verdi.

"'PARALARI GETİRİN GÖZ YUMACAĞIZ' DEDİLER VE YUMDULAR"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin de suçlamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen nam-ı diyar Fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye, 'paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Bunlar, onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim, 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur, yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Sokaklarda çocuklarımız için mücadele vereceğiz. Çetelere, rezil adamlara ne ülkemizi ne sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz" dedi.

Emniyet Teşkilatı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SUÇ DUYURUSU

Emniyet Teşkilatı'nı uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçlayan Kılıçdaroğlu hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) bir açıklama geldi. EGM'den yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Teşkilatı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

JANDARMA'DAN DA SUÇ DUYURUSU GELDİ

Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasında ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı "Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." denildi.

Emniyet Teşkilatı, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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