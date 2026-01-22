CHP lideri Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli aylığı tepkisi: Millet senden zam değil, sandık bekliyor - Son Dakika
Politika

CHP lideri Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli aylığı tepkisi: Millet senden zam değil, sandık bekliyor

CHP lideri Özel\'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a emekli aylığı tepkisi: Millet senden zam değil, sandık bekliyor
22.01.2026 00:44
Partisinin İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığının iktidara geldiklerinde 66 lira olduğu yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu rakamın dönemin emekli aylığı değil, tarım BAĞ-KUR'u ödemesi olduğunu öne süren Özel, "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, bu tükenmişlik sendromudur. Millet senden zam değil, sandık bekliyor" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Çekmeköy ilçesi oldu.

"BU BİR TÜKENMİŞLİK SENDROMUDUR"

Miting alanında toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığının iktidara geldiklerinde 66 lira olduğu yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu rakamın dönemin emekli aylığı değil, tarım BAĞ-KUR'u ödemesi olduğunu öne süren Özel, "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; Bu bir tükenmişlik sendromudur. Millete yalan, iktidarın dönülemeyen son virajıdır. Savruldun, beceremiyorsun ve artık yalana sarıldın" dedi.

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"ERDOĞAN GELDİĞİNDE EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ 257 LİRA ALIYORDU"

"Bugün ne oldu biliyor musunuz? Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin Meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı ve hiç utanmadan, hiç sıkılmadan şu yalanı attı. Dedi ki 'Biz geldiğimizde diyor ki Özgür Özel en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti.' Dedi ki 'Biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı 66 liraydı, asgari ücret 184 liraydı.' Kulaklarıma inanamadım. Ve hemen dedim ki 'Bu akşam beni iyi dinlesin.'

"NÜFUSUN YÜZDE 0,1'İNİN ALDIĞI BİR DANDİK EMEKLİ MAAŞINI BULMUŞ DİYOR Kİ 'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OYDU'"

Değerli Çekmeköylüler, Erdoğan geldiğinde 184 liraydı asgari ücret, en düşük SSK emeklisi 257 lira alıyordu. En düşük memur 376 lira alıyordu. İki katı. Peki 66 lira kim alıyordu? Tarım BAĞ-KUR'u diye bir şey vardı. 'Rençber BAĞ-KUR'u' derler bizim orada. Adam yıllar önce devlete tütün satmış, yıllar önce PANKOBİRLİK'e gitmiş, şeker pancarı vermiş. Üzüm vermiş TARİŞ'e. Pamuk vermiş devlete. Onun koçanını bulursa, o koçanı getiriyordu. O günden bugüne kadar sürenin primini borçlanıyordu. Ama iş kazası olmamış ya onun primi yok. Sakatlık primi yok. O yok, bu yok. Ondan belli ödeyebileceği bir miktar ve faizsiz primler alınıp o emekli yapılıyordu. Kolayca ömür boyunca ödemese de bir sene parayı çıkarıp ödeyerek olunan, ama çok küçük olan ve Türkiye'de toplam o gün 10 bin kişinin, nüfusun yüzde 0,1'inin aldığı bir dandik emekli maaşını bulmuş, o gün olan. Diyor ki 'En düşük emekli maaşı oydu.' Erdoğan, ona bakarsan bugün 4 bin lira, 5 bin lira yetim aylığı da var. Benim dediğim en düşük emekli maaşı herkesin bildiği, Türkiye'de 4 milyon 900 bin kişinin böyle 10 bin tane koçanla emekli olmuş rençber BAĞ-KUR'lusunun değil, tarım sigortalısının değil, 5 milyon SGK emeklisinin aldığı en düşük maaş, o gün 1,5 asgari ücretti, bugün 0,7 asgari ücret.

"GETİR SANDIĞI. MİLLET SENDEN ZAM DEĞİL, SANDIK BEKLİYOR"

Burada Çekmeköy'den Türkiye'ye ilan ederim ki; Erdoğan bitmiştir. Erdoğan tükenmiştir. Bir ülkenin yürütmenin başı, Başbakan olsun Cumhurbaşkanı olsun. Meclis kürsüsünden milletin gözüne bakarak yalan rakam vererek paçayı kurtarmaya çalışıyorsa, o çoktan bitmiştir. Erdoğan tükenmiştir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bu bir tükenmişlik sendromudur. Millete yalan, iktidarın dönülmeyen son virajıdır. Savruldun, beceremiyorsun ve artık yalana sarıldın. Düş milletin yakasından. Getir sandığı. Millet senden zam değil, sandık bekliyor."

24 saat son dakika haber yayını
