Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun\'da CHP\'yi 1\'nci yapmazsam gözüm açık gider

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Gaziantep ve Samsun'da partiyi 1'nci parti yapmadan siyaseti bırakırsam gözüm açık gider." ifadelerini kullandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayramda arayacağını duyurdu. Ayrıca, CHP'nin Türkiye'nin yüzde 65'ine belediyecilik hizmeti vereceğini ve ekonomik dağılımın yüzde 86'sının bu noktalar olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında yerel seçimlere dairsoruları yanıtladı. Kilis'te sürpriz bir sonuçla CHP adayı Hakan Bilecan'ın kazanmasını değerlendiren Özel, "Takıntı yaptığım 2 il var." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Ben Kilis'teki adaya çok inanıyorum. Anket yaptırdık, bir baktık AKP, MHP, CHP'de, CHP, 3-4 puan önde. Biz Kilis'e planlamayı yaptık, Tayyip Erdoğan'da yapmış. Çünkü o da görüyor anketleri. Tayyip Erdoğan, Sivas'tan Kilis'e gitti, Kilis'te konuştuktan sonra İstanbul'a döndü. Gaziantep'e uğramadı, Gaziantep'ten emin. Biz de kalkıp Kilis'e gittik, yağmur altında 45 dakika konuştuk. Kilis'in mağduriyetini konuştuk, bu arkadaş çözer dedik. Yüzde 43 aldı, rakipleri yüzde 29 aldı. Gaziantep benim takıntı yaptığım 2 ilden birisi. Samsun ve Gaziantep. Bu 2 ilde partiyi 1'nci parti yapmadan bu siyaseti bırakırsam gözüm açık gider.
Kilis, göçmen nüfusunun yoğunluğuyla gündeme gelen ve jeopolitik konum açısından oldukça önemli bir il. AK Parti, kuruluş tarihi olan 2002'den beri rekor oylarla kenti yöneten parti konumunda yer alıyordu. Ancak 2024 yerel seçimlerinde CHP, yüzde 41.98 gibi yüksek bir oranla kentin yönetimini kazandı.
Gaziantep Şehitkamil'de göze çarpan ilçelerden biri. 867 bin nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında altıncı sırada yer alan Şehitkamil'de CHP adayı Umut Yılmaz yüzde 39.67, AK Parti adayı olan ve ilçeyi 3 dönemdir yöneten Rıdvan Fadıloğlu ise yüzde 25.92 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep'in en büyük 2'nci ilçesi olan Şehitkamil'de 30 yıl sonra seçim zaferi elde etmiş oldu.
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı kent olan Samsun'da ise CHP'nin şimdiye kadar kazandığı seçim olmadı.
Özel'in açıklamalarından dikkat çeken bazı satırbaşları ise şöyle;
Bir önceki bayramda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aramadığını belirten Özel önümüzdeki haftaki bayramda Erdoğan'ı arayacağını duyurdu. Özgür Özel'in 'Artık birinci partiyiz' sözleri ise dikkat çekti.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aramadı. Geçen bayram o birinci partiydi ben seçim başarısı elde etmiştim. Onun araması münasip olurdu beni aramadı diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer. En sert muhalefeti yapacağım kendisine o ayrı" ifadelerini kullandı.
"CHP bir önceki bayramda bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Bu çok önemli. Bunu sürdürebilmek lazım. Ben Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak, iki insan olarak baktığımızda yaşımızda müsait aramak bize düşer. Ben bu bayramda ararım. Ulaşırız, ulaşmayız ayrı konu" diye belirtti.
"Bundan sonra nüfusun yüzde 65'ine belediyecilik hizmeti verecek, ekonomik dağılımın yüzde 86'sının bulunduğu yere belediyecilik hizmeti verecek ve bunu 5 yıl süreyle yapacak biziz. Erken seçim Meclis kararıyla olabilir ama belediye seçimleri Anayasaya göre 5 yılda bir olur. Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi, İstanbul Kısıklı'yı, Üsküdar'ı, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz. Ankara'da eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Artık her yerde ev sahibiyiz. Aramak bize düşer. Diyalog kanallarının açık kalmasını sağlamak amacıyla bir tek bayramda görüşmek için değil Sayın Erdoğan'ı arayacağım ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım. Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez" dedi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider - Son Dakika
AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Yusufeli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP adayı Barış Demirci'nin farkı 48'e çıktı.
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.
CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kanlı, Türkeş'in Türk devlet ve toplum hayatında derin izler bıraktığını belirterek, onun mücadelesinin asla unutulmayacağını vurguladı. Kanlı ayrıca, Türkeş'in MHP ve Ülkü Ocakları ile Türk gençliğini yetiştirerek geleceğin inşasına katkı sağladığını ifade etti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)