CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

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İzmir'de bir sokak röportajı sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, serbest kaldıktan sonra İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış programında CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Bu durum AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i rahatsız etti. Zengin, Kayserilioğlu'nun ifadelerini cahilce ve sorumsuz olarak nitelendirerek, pişmanlık beklediğini belirtti.

31.08.2024 10:30
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İzmir'de bir sokak röportajı sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, önceki gün serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra sahalara hızlı bir dönüş yapan Kayserilioğlu, bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış programında onur konuğu olarak katılıp CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. Bu gelişme AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i küplere bindirdi.

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

"YANINA ALIP OTURDUĞU ZAMAN..."

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlan Özlem Zengin, "Dün akşam Özgür Özel bu hanımefendiyi yanına alıp oturduğu zaman şöyle bir soru akla geliyor; siz hukuken yürütülen sürece mi karşısınız, yoksa onun söylediği her ifadeyi doğruluyor musunuz? Her söylediği ifadeyi doğruluyorsanız, bu genç kadın hiç yanlış cümle kullanmadı diyorsanız o zaman bir yanlış yapıyorsunuz. Çünkü siz incitiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

"ÜZGÜNÜM DEMESİNİ BEKLERDİM"

Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamaları da doğru bulmadığını ifade eden Zengin, "Olayın iki boyutu var. Birisi hukuki, diğeri siyasal. Benim kişisel görüşüm tutuksuz yargılanması. Açıklamaları cahilce, sorumsuz... Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Duruşmasına gidecek, bu ifadelerle ilgili bir karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söyledikleri daha sorumsuzca... 'Hiç pişman değilim' diyor. 'Üzgünüm' demesini beklerdim" şeklinde konuştu.

BİR TEPKİ DE ÖMER ÇELİK'TEN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Dilruba Kayserilioğlu'nun İzmir Enternasyonal Fuarı'na onur konuğu olarak katılmasına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımızayönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur. Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır. Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez. Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özel\'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin\'i kızdırdı

Özlem Zengin, Özgür Özel, AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Aa: size mi soracak yanına kimi alacağını.Siz terör örgütü uzantıları ile masaya otururken kime sordunuz 212 154 Yanıtla
  • Bulent Toraman: Dilruba milyonların sesi olmuştur gerçekleri balçıkla sıvayamazsınız ?????? 123 143 Yanıtla
  • Bulent Toraman: Yaşasın mustafa kemal atatürk yaşasın çağdaş laik türk kadını ?????? 111 152 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: ya birde şaşırt be özgür bizi tam beklendik hareket 137 124 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu zamana kadar söylemiş oldugunuz kendi sözlerine hiç baktınızmı ? Biraz kendinizi sorgulayın hep karşıtı düşman olrak görmeyin 147 72 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Özlem sen hala o makamları işgal ediyorsunya, diyecek söz bulamıyorum. 115 53 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hayırlı olsun artık meşhur oldunuz yakında teklifler yağar 98 49 Yanıtla
  • Alper006 : Şimdi birisi çıkıp özgür Özel için ağza alınmayacak uygun olmayan sözler söylese özgür özel ifade özgürlüğü var yok şu var bu var diyerek normal karşılayacak sanirim 30 18 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı: Özgür efendi ve etrafında bulunanların hepsi barakada yaşıyordu... bu tipler bu tür şowu severler...şowmene şunu söyleyim ç8k basit mersin büyükşehirde kaç bin kişiyi tazminatsız işten çıkardınız çıkardıklarınızın evine gidip bakın...artistler... 20 23 Yanıtla
  • Ömer Baran: Tuzda al gel Özgür Özel 5 13 Yanıtla
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