CHP lideri Özel: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yerel seçimde aday olmayacak

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlıklar devam ederken partisinin grup toplantısına katılan CHP lideri Özgür Özel dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 25 yıldır görev yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yerel seçimlerde aday olmayacağını duyuran Özel, kararın Gürün tarafından alındığını açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAKİ KYK YURTLARINI DENETLEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "Yurtlarda yaşanan olaylar ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Asansör kazaları, yemekten zehirlenmeler sürüyor. 10 vekilimizle Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarını denetleyecek, oradaki öğrencilerin sorunlarını dinleyecek bir komisyon oluşturduk. Gençlik kollarımızla birlikte bir gençlik hattı ilan edeceğiz. Konunun ilgilisi kimse onunla konuşup yurt meselesine müdahale edeceğiz. Neden yurtlarda kalite düştü? Çünkü bu iktidar pek çok yatırıma para buldu. TOKİ'ye yollar, köprüler yaptırdı ama yurt yaptırmadı. Çünkü öğrencilerimiz tarikatların kucağına düşsün, ve bunlar tarafından kindar olarak yetiştirilsin diye. CHP bunu biliyor ve bunun üzerine kararlılıkla gidiyor.

"TORBA KANUNDA ÖYLE BİR MADDE VAR Kİ..."

Ülkeyi yıllardır yöneten, doğru düzgün yasalar hazırlamak yerine torba yasalar çıkaran iktidar ülkeyi yine bir torba kanunla meşgul etti. Torba kanunda öyle bir madde var ki, bütün itirazlara rağmen BDDK'yi Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. Şimdi torba kanunla birlikte o bankanın yönetimine ilave ödeme koydular. Yılbaşından önce 30 bin, sonrasında 42 bin lira. Bunu tüm memurlar ve kamu çalışanları söylemiştim. Türkiye'de herkes eşittir ama bazıları daha az eşit. Hafta sonu Manavgat'ta, partimizin kampındaydık. Kurultay tartışmalarını geride bıraktığımız bir süreçte, bundan sonraki yerel seçim stratejimizi ve geleceği konuştuk. Elbette merak edilen konu dün yaşanan gelişmeler.

"MEMURA VE İŞÇİLERE KİRA YARDIMI YAPMAYA VARSAN BİZ BURADAYIZ"

Torba kanunlara karşıyız. Ancak torba kanunda öyle bir madde var ki, 7 yıl önce BDDK'yı İstanbul'a taşıdılar. Yılbaşından sonra çalışanlarına kira desteği vermek için 42 bin TL'lik ek ödeme yapılacağını söylüyorlar. Hani herkes eşitti? İstanbul'daki bütün memurlar eşit ama BDDK'ciler daha fazla eşit. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına sesleniyorum. O maddeyi düzenleyip; İstanbul'da yaşayan tüm kamu kurumunda çalışan memurlara ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz buradayız, hodri meydan.

"AK PARTİ VE ERDOĞAN'I BÜTÜN EMEKLİLERE ŞİKAYET EDİYORUM"

Emeklilerin en az asgari ücret kadar maaş alması gerektiğini söyledik. Bunu önerge olarak Meclis'e getirdik ama AK Parti ve MHP buna yanaşmıyor. Bütün emeklilere AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum.

"OSMAN GÜRÜN YENİDEN ADAY OLMAYACAK"

CHP, temiz, sosyal ve yeşil belediyecilikle övünmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye başkanımız 25 yıldır Muğla'ya hizmet ediyor. Türkiye'de bir kurumun notu en yüksek biçimde AAA'dır. O kurum Muğla Belediye Başkanlığı'dır. Çünkü yabancı kredi veren kurumlar bütün dünya kredi verdiği zaman bunu geri alacağına ikna olduğu için kredi notu böyle. Son 10 yılda sadece 642 km'lik kanalizasyon yapmışlar. 3 bin 252 km'lik de yol yapılmış Muğla'ya. Osman Gürün, 'Muğla'nın ağabeyi olarak bayrağı teslim ediyorum' dedi. Böyle veda her siyasetçiye nasip olsun.

"TANJU ÖZCAN YENİDEN ARAMIZDA"

Belediye başkanlarından oluşturacağımız bir heyet genel merkezimizde, belediyecilik üzerine tecrübelerini anlatacak. Bu bir ayrılık değil, ayrıca bir kavuşma var. Uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan, yeniden aramızda. Hoş geldiniz başkanım."