CHP Lideri Özel: "Türkiye, dünyanın en öndeki suç ülkelerinden biri haline gelmiştir"

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye, dünyanın en öndeki suç ülkelerinden biri haline gelmiştir" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Balıkesir'in Karesi ilçesinde özel bir mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 12 kişiyi anarak sözlerine başlayan Özel, "Beş yaralımız var, tedavileri devam ediyor. Olayı duyar duymaz Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin'in bölgeye güçlü bir heyetle gitmesi konusunda fikir birliğine vardık. Belediye Başkanımız Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanımız, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz hepsi birden olay yerindeler. Çok yakından takip ediyoruz. Heyetimizdeki Emekli Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Elektrik Mühendisi İzmir Milletvekilimiz Ednan Arslan, İş Güvenliği ve Halk Sağlığı Uzmanı Kayıhan Pala, iş kazaları konusundaki Meclis Komisyonu'nda da görev yapmış olan Hukukçu Muğla Milletvekilimiz Cumhur Uzun, Balıkesir Milletvekilimiz Serkan Sarı ile birlikte hızla bölgeye hareket ettiler; orada olacaklar, yakından takip edecekler" ifadelerini kullandı.

"22 yılda 34 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetti"

Somadaki maden kazasında 301 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, "22 yıldır ülkeyi yönetiyorsanız, size şunu sorarlar: '22 yılda 34 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiş, 34 bin.' Dönüp bakıyorsunuz, 'Yahu doğru mudur?' diye çünkü bu ülkede iş kazasındaki ölüm o kadar sıradan, teker teker olunca o kadar anlamsız ve rakamlar bir araya geldiğinde o kadar ürpertici ki. Soma faciası akşamını hatırlasın herkes. Unutursak yüreğimiz kurusun. AK Parti iktidarında 113 Soma faciası olmuş; 113. Birer birer ölmek suç değil ki ya da 10'ar 10'ar. 301'i birden öldüğünde çok haklı olarak hepimiz birden konunun üzerine eğiliyoruz. Bir ay boyunca bizim Soma'nın dağlarından bütün bu televizyonlar canlı yayında. Duruşmanın son günü, öldürdükleri kişi başına beşer buçuk gün yatıp çıkanlar orada, ölenler suçlu neredeyse. Unutuluyor, gidiyor. O yüzden bu rakamları bu iktidara hatırlatmak. İktidarları boyunca 34 bin işçi öldü ama şunu söyleyemiyor: '22 yıl önce şu kadar ölüyordu, şimdi azaldı, azaldı' Azalmıyor. O yüzden de buradaki sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz" diye konuştu.

"Yazılamayan iddianame, gelecekte bu kumpası yazanların iddianamesine girecek"

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i geçen hafta ziyaret ettiğini dile getiren Özel, "Geçen hafta adaletsizliğin simge mekanı olan Silivri Cezaevi'ne gittim. Esenyurt Belediye Başkanımızı, Ahmet Özer'i ziyaret ettim. Gezi tutukluları Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı, Can Atalay'ı ve Avukat Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettim. Ahmet Özer 55 gündür tutuklu. Diğer kayyum atanan belediye başkanları -ki tüm atamaları yanlış buluyoruz- tutuksuz yargılanırken, Ahmet Özer'e uygulanan düşman hukukunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ahmet Özer hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerine, hem kendisine sahip çıkan bütün muhalefet partisi liderlerine, üyelerine, hem de kayyum atandığı günden bu dakikaya kadar başta İstanbul İl Örgütümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'na yürekten teşekkürlerini iletti, Genel Başkan olarak onun selamlarını ben size iletiyorum" dedi.

"Türkiye, dünyanın en öndeki suç ülkelerinden biri haline gelmiştir"

2002 yılında 100 bin kişi başına 85 kişinin cezaevinde olduğunu belirten Özel, "Bugün bu sayı 443'e yükseldi. Yüzde 420 arttı. Sakın aklınıza bir şey gelmesin, FETÖ. Evet, FETÖ'den de yatanlar var, az değil ama oranı yüzde 420 artıracak kadar hiç değil. Sakın ha sakın, FETÖ'den yatan yatıyorsa da işlediği suçtan yatıyor ama ona o imkanı, suç işleyeceği şeyi bu sistem getirdi. O F-16'ya İsmet Paşa bindirmedi burayı bombalayanları. O tanklara Deniz Baykal oturtmadı o tank komutanı binbaşıyı. ya da millete ateş edenleri mülakatta Kemalistleri eleyip de FETÖ'cüler mülakatta içeri alınırken Kemal Kılıçdaroğlu değildi ülkeyi yöneten başbakan. O yüzden FETÖ'cüler doluysa onlar da var ama en çok uyuşturucudan içeride olanlar var. Giriyorlar çıkıyorlar, giriyorlar çıkıyorlar. Bugün Türkiye cezaevleri 100 bin kişiden 443'ünün cezaevinde olduğu bir oranla Avrupa'nın en önde, dünyanın da en öndeki suç ülkelerinden bir tanesi haline gelmiştir. Bunu yapan da bu iktidarın ta kendisidir" ifadelerini kullandı.

"30, altında yokuz' demeye devam edeceğiz"

Milletin derdini dile getiren grubun Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu olduğunu söyleyen Özel, "2024 yılında asgari ücrete bir kuruş zam yapılmadı. 17 bin 2 lira başladı, 17 bin 2 lira bitti. TÜİK'e göre bile enflasyon yüzde 47. Asgari ücretlinin enflasyonu, yani TÜİK'in hesapladığı pinpon topunu yemediğine göre, çocuğuna harçlık diye bakır çubuk vermediğine göre, asgari ücretlinin kirası, kırtasiye giderleri, giyim giderleri ve özellikle gıda ile ilgili harcamalarda yüzde 78 artış var. Yüzde 80'e yakın asgari ücretliye 17 bin 2 lirayı, geçen seneki noktada verecekseniz bile yüzde 78 zam yapmanız lazım. Bunlar 21 bin-22 bin liraları konuşacak kadar şuurlarını kaybetmişler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem tespitimiz, hem çalışmamız, hem de bu noktada toplumda oluşturduğumuz umut çok doğru bir yerdedir. Biz '30, altında yokuz' demeye devam edeceğiz. Süreci dikkatle takip edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA