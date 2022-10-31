CHP'nin Almanya'daki etkinliğinde konuşan Milletvekili Ali Mahir Başarır, KIlıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanımız" diyerek bahsetti - Son Dakika
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CHP'nin Almanya'daki etkinliğinde konuşan Milletvekili Ali Mahir Başarır, KIlıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanımız" diyerek bahsetti

31.10.2022 17:54

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Almanya'da düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Cumhurbaşkanımız" ibaresini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır CHP Köln Birliği ile CHP Düsseldorf ve Çevresi Birliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde bir konuşma gerçekleştirdi. Başarır'ın burada Kılıçdaroğlu için kullandığı ifade ise dikkatlerden kaçmadı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ" DEDİ

Başarır yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanımız" şeklinde bahsederek "Mesela biz bugün Almanya'dayız. Cumhurbaşkanımız Amerika'daydı. Ne yediğini merak ediyor. Hamburger yedi diyor. Yahu adam hamburger yemiş haram yememiş" açıklamalarında bulundu.

ENGİN ALTAY'DA SÖYLEMİŞTİ

İstanbul Maltepe'deki Milletin Sesi mitingi öncesinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'da , partisinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyerek Başarır'a yakın bir söylemde bulunmuştu.

"KORKMUYORUM" DEDİ

Başarır ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinden dolayı hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenlenerek, dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmesine ilişkin, Alman devletinin yayın organı DW'ye yaptığı açıklamada "Korkmuyorum" dedi.

FEZLEKEDE NE YAZIYOR?

Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" ifadeleri yer alıyor.

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Ali Mahir Başarır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin Almanya'daki etkinliğinde konuşan Milletvekili Ali Mahir Başarır, KIlıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanımız' diyerek bahsetti - Son Dakika


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