CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
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Politika

CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP MYK, İstanbul'da toplanma kararı aldı. Bütün milletvekilleri İstanbul'a davet edilirken, CHP'nin Antalya'da gerçekleştireceği kamp da İstanbul'a çekildi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada, ''Tüm yurttaşlarımızı Esenyurt'un, İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.'' dedi.

30.10.2024 22:22  Güncelleme: 23:08
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İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP dikkat çeken bir karar aldı. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yarın İstanbul'da olağanüstü toplanacağı belirtildi. Bütün İstanbul milletvekilleri İstanbul'a davet edildi. Ayrıca CHP, 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceği kampı, İstanbul'a çekti.

CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

"BİR OPERASYON İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, vatandaşları Esenyurt Belediyesi'nin önünde toplanmaya davet etti. Günaydın, şunları söyledi: "Bir operasyon yapıyorlar. Esenyurt Belediyesi'nden başlayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Cumhuriyet Halk Partimize yönelik bir ayrıştırma, bir itibar suikastı, hukukun araçsallaştırılması üzerinden yapılan bir operasyon ile karşı karşıyayız.

"KUMPASLARINIZI SİZİN AVUCUNUZDA PATLATACAĞIZ"

Aziz milletimize bir çağrımız var. Şu an itibarıyla CHP'nin bütün vekilleri, parti meclisi üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri İstanbul'a intikal halindeler. Yarın MYK'mız Esenyurt'ta olağanüstü toplanacak. Partinin tüm yöneticileri Esenyurt Belediyesi'nin önünde olacaklar. Tüm yurttaşlarımızı iradelerine, Esenyurt'un, İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Siyaseti hukuk koridorlarından, adliye koridorlarından dizayn etmenize izin vermeyeceğiz. Kumpaslarınızı sizin avucunuzda, kucağınızda patlatacağız.

CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

"HERKESİ MİLLETİN İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Hiçbir CHP'li belediye başkanının yalnız olmadığını göreceksiniz. Yarın yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün yurttaşlarımızı milletin iradesine yönelik açık gasp girişimine karşı eylem yapmaya, sokaklara çıkmaya, anayasal haklarını kullanmaya davet ediyorum. Milletin iradesine hep beraber sahip çıkacağız."


CHP MYK İstanbul\'da olağanüstü toplanıyor

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Son Dakika Politika CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ömer özdaş:
    Size Allah iktidar nasip etmesin işallah 121 28 Yanıtla
  • Subutay Koc:
    Esenyurt belediye başkanı apoyu mecliste konuşma yapması için davet mi etti 41 98 Yanıtla
    Şbn Şbn:
    Anan etti 0 1
    abdurrahman yilmazturk:
    Yok onu ulkucu reisimiz devlet bahcesiz yapti. 1 0
  • Ali Akkaya:
    devletin gucunu goreceksiniz 74 25 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    terorle baglantisi varsa adalet onunde hesap verecek milleti soka cagirip ortaligi karistirmayin bizim milletimiz bu konularda duyarlidir sizi takmaz herkes isine gucune baksin bunlarin tuzu kuru akilli olun millet 77 16 Yanıtla
  • Ramazan Evler:
    Nasıl bir siyaset oldu artık bir belediye başkanı kırmızı bültenle aranan teröristle görüşüyor sonra yetkililer bunu ortaya çıkarınca muhalefet olsun diye savunuluyor. Doğru bişey de yapılsa muhalefet olmak için tepki veriyorlar böyle muhalefet olmamalı 61 9 Yanıtla
    Mert ali:
    bahçeli nolcek yumuş ak 0 0
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    terörle baglantisi olan mevki makami ne olursa olsun geregi yapilmali.vatandasliktan çıkarılmalı sınırdışı edilmeli derhal. 59 8 Yanıtla
    Atilla levent:
    ağzın bal yesin 0 0
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