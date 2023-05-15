CHP'nin milletvekili adayı Türkan Elçi, Meclis'e girmeyi garantiledi - Son Dakika
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CHP'nin milletvekili adayı Türkan Elçi, Meclis'e girmeyi garantiledi

15.05.2023 15:49

2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş yapmıştı. İstanbul 3. bölge 3. sıra adayı olarak gösterilen Elçi, milletvekili olmayı garantiledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mart ayında Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüşmüştü.

CHP'nin adayı Türkan Elçi Meclis'te

ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKMIŞTI

CHP lideri partiye katılan Türkan Elçi'ye rozetini bizzat takmıştı. İstanbul 3'üncü bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterildi. AA'nın son verilerine göre Elçi, Meclis'e girmeyi garantiledi.

CHP'nin adayı Türkan Elçi Meclis'te

"CHP 4 AYDIR İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP'den aday olacağı açıklandıktan sonra tepkilerin odağı olan Türkan Elçi, Milletvekilliğine ihtiyacı olmadığını belirterek, "2018'de de teklif getiren CHP, 4 aydır ikna etmeye çalışıyor" diyerek kendini savunmuştu.

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Türkan Elçi, Tahir Elçi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin milletvekili adayı Türkan Elçi, Meclis'e girmeyi garantiledi - Son Dakika


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