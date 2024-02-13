CHP\'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu

CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için toplantı düzenlendi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a hizmet için tam yol ileri. Yolumuz bahtımız açık olsun. Hep birlikte16 milyonun iktidarına yürüyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul ilçe adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in katıldığı tanıtım toplantısıyla duyuruldu. İmamaoğlu, salondan protesto seslerinin yükselmesi üzerine"Duygusal tepkinizi ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin, saygıyla karşılıyorum ama burası CHP kürsüsüdür bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir." dedi. İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Kızanlar üzülenler olacak herkes bir şekilde bir zaman dilimi içerisinde bu partide belediye başkanı olarak atandı aday oldu kazandı kazanamadı her biri bir süreç. İçinde yüz tane hikâye çıkar, tartışmalar yapılabilir. sizi burada temin ediyorum ben hepinizin huzurunda il başkanımıza teşekkür ediyorum.
Adaylarımız partimize hayırlı olsun. il başkanım sana teşekkür ediyorum, bu kadar net. İstanbul seçimi a kişisi b kişisi seçimi değil. Bir yol arkadaşınız olarak söylüyorum sonsuz bir mücadele gücüyle sonsuz bir idealizm yolculuğunda gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Bu yoldan dönmek yok. Bu sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil.
Bugün ortaya konan siyaset manzarası gereği bütün oluşumlara rağmen halkın ittifakını, kentin uzlaşmasını, farklı siyaset görüşünde olan insanların bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk. O bakımdan duygusal tepkinizi ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin saygıyla karşılıyorum ama burası CHP kürsüsüdür bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir."
CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları şu şekilde:
Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat
Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras
Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel
Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara
Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç
Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan
Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz
Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu
Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat
Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler
Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney
Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün
Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel
Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez
Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran
Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen
Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen
Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe
Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç
Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı
Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban
Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel
Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi
Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen
Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı
Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin
Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu
Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu
Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir
Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç
Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı
Şişli Belediye Başkan adayı Emrah Şahan
Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl
Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş
Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.
İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında ceketini çıkartıp kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki partililerden de ceketini çıkarmasını istedi. İmamoğlu'nun talimatı sonrası salondaki partililer hep birlikte ceketlerini çıkarttı.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Son Dakika › Politika › CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu - Son Dakika
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