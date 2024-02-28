CHP'nin seçim standını ziyaret eden Soylu: Oyunuzu bize verin dediler, boşa gitmesin 'Muradımıza gitsin' dedim - Son Dakika
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Politika

CHP'nin seçim standını ziyaret eden Soylu: Oyunuzu bize verin dediler, boşa gitmesin 'Muradımıza gitsin' dedim

İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.

28.02.2024 11:00  Güncelleme: 11:26
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Eyüpsultan Kemerburgaz'daki seçim standını ziyaret etti. Soylu yaptığı paylaşıma "Gülüştük, 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar" notunu düştü.

CHP'nin seçim standını ziyaret eden Soylu: Oyunuzu bize verin dediler, boşa gitmesin 'Muradımıza gitsin' dedim

MUHALEFETE YAPTIĞI "TERÖRİST"BENZETMESİ ZİHİNLERDE

İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde muhalefet mensuplarına sık sık "terörist" benzetmesi yapıp, ağır ithamlarda bulunan, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye" açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan şaşırtan bir hamle geldi.

CHP'nin seçim standını ziyaret eden Soylu: Oyunuzu bize verin dediler, boşa gitmesin 'Muradımıza gitsin' dedim

"GÜLÜŞTÜK, ÇÜNKÜ ONLAR OYUMUZA TALİP OLDU"

CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan eden Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yüzlerin güldüğü fotoğraflara bir de not düşen Soylu, "Kemerburgaz'da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

CHP\'nin seçim standını ziyaret eden Soylu: Oyunuzu bize verin dediler, boşa gitmesin \'Muradımıza gitsin\' dedim
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika CHP'nin seçim standını ziyaret eden Soylu: Oyunuzu bize verin dediler, boşa gitmesin 'Muradımıza gitsin' dedim - Son Dakika

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