CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Değişim süreci kongre takvimi ile başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"CHP'DE DEĞİŞİMİN NASIL GERÇEKLEŞECEĞİ BELLİDİR"

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in değişim mesajları hakkında kurultay sürecinin başladığını hatırlatarak şunları söyledi: "CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Bu partinin 100 yıllık geçmişine, güçlü kurumsal yapısına ve mevzuata göre bu süreç gerçekleşir.

"GENEL BAŞKANIMIZ MYK'YI YENİLEDİ"

Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK'sını değiştirmiştir. Yeni MYK da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci süreci üyeler, il ve ilçe kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için herkes elinden geleni yapacaktır, yapmalıdır" diye konuştu.