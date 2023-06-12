CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Değişim süreci kongre takvimi ile başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in değişim mesajları hakkında kurultay sürecinin başladığını hatırlatarak şunları söyledi: "CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Bu partinin 100 yıllık geçmişine, güçlü kurumsal yapısına ve mevzuata göre bu süreç gerçekleşir.
Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK'sını değiştirmiştir. Yeni MYK da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci süreci üyeler, il ve ilçe kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için herkes elinden geleni yapacaktır, yapmalıdır" diye konuştu.
Seçimlerden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına karşılık olağan kurultayı işaret ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise partideki "değişim" ateşini yakan isim oldu.
CHP Genel Başkan adaylığı konusunda olumlu sinyaller veren İmamoğlu'nun ardından Kılıçdaroğlu'nun yerine geçeceği konuşulan bir başka isim CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.
Özel, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" yanıtını verdi.
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