CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Değişim süreci kongre takvimi ile başladı - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Değişim süreci kongre takvimi ile başladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Değişim süreci kongre takvimi ile başladı

12.06.2023 16:53

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, genel başkanın kendi iradesi dahilinde gerçekleştirdiği değişimi yaparak yeni MYK'yı oluşturduğunu ve kongre takvimini başlattığını belirtti. Öztrak, kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"CHP'DE DEĞİŞİMİN NASIL GERÇEKLEŞECEĞİ BELLİDİR"

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in değişim mesajları hakkında kurultay sürecinin başladığını hatırlatarak şunları söyledi: "CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Bu partinin 100 yıllık geçmişine, güçlü kurumsal yapısına ve mevzuata göre bu süreç gerçekleşir.

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"GENEL BAŞKANIMIZ MYK'YI YENİLEDİ"

Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK'sını değiştirmiştir. Yeni MYK da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci süreci üyeler, il ve ilçe kurultay delegeleri belirleyecektir. Kurultay iradesinin en sağlıklı biçimde oluşması için herkes elinden geleni yapacaktır, yapmalıdır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Seçimlerden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına karşılık olağan kurultayı işaret ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise partideki "değişim" ateşini yakan isim oldu.

İSMİ LİDER ADAYLARI ARASINDAYDI

CHP Genel Başkan adaylığı konusunda olumlu sinyaller veren İmamoğlu'nun ardından Kılıçdaroğlu'nun yerine geçeceği konuşulan bir başka isim CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI

Özel, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" yanıtını verdi.

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Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Değişim süreci kongre takvimi ile başladı - Son Dakika


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