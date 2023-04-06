Kılıçdaroğlu ile görüşen DSP Genel Başkanı'ndan flaş HDP göndermesi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ile görüşen DSP Genel Başkanı'ndan flaş HDP göndermesi

06.04.2023 16:17

Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Toplantıdan sonra konuşan Aksakal "Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP elbette ki Türk milletinin hassasiyetiyle gerektiği karşılığı her zaman vermiştir. Ben de Sayın CHP Genel Başkanımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum." dedi. Aksakal'ın sözleri cumhuriyete "100 yıllık bir yıkım süreci" diyen HDP'li Pervin Buldan'a gönderme olarak yorumlandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne gitti.

KILIÇDAROĞLU: DÜŞÜNCELERİMİ GENEL BAŞKAN'A AKTARDIM

Kılıçdaroğlu'nu kapıda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı. İki lider, DSP Genel Merkezi'nde görüşme yaptı. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. İlk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, "Türkiye bütün sorunlarını kendi öz gücüyle aşabilecek potansiyele sahip olan bir ülke. Dolayısıyla hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına da gerek yok. Göreceksiniz 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız hep beraber. Baharı göreceğiz, güzelliği göreceğiz, birlikte olmayı, kucaklaşmayı, huzuru, farklı düşüncelere saygıyı, siyasal partiler arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı söylenen önerilerin ne kadar sağlıklı bir ortamda dinlendiğini göreceğiz. Bütün bunlar bizim açımızdan çok önemli. Düşüncelerimi Sayın Genel Başkanıma ve arkadaşlarına aktardım. Bizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a ziyaret

AKSAKAL: DSP İÇİN VATAN VE BAYRAK ÇOK ÖNEMLİDİR

Daha sonra konuşan Aksakal ise "Sayın Genel Başkanım çalışma arkadaşlarınızla birlikte bu nazik ziyaretiniz için teşekkürlerimi sunuyorum DSP olarak. Demokrasinin en güzel tarafı siyasi partilerin kendi aralarında diyaloglarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesidir. Öncelik 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ülkemize ve milletimize ve tabii ki tüm adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi geleneklerimize yakışır bir seçim yapılmasını temenni ediyorum. Elbette DSP olarak Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız öğreti ve birikimle, milliyetçi vatansever emekten yana sol politikalarımızla, yüz yıllık cumhuriyet değerleri, cumhuriyetin Atatürk'ün ilkeleri değerleri ve ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımızla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a ziyaret

"ÇIKTIĞI YOLDA BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Aksakal açıklamalarına şöyle devam etti: "14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik ise, küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur. Bunu gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin yüz yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlarla DSP elbette ki Türk milletinin bu hassasiyetiyle gerektiği karşılığı her zaman vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edecektir. Ben de Sayın CHP Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı Adayımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum. Çalışma arkadaşlarına da göstermiş oldukları bu nezaket için saygılarımı sunuyorum"

AKILLARA BULDAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Aksakal'ın cumhuriyet ifadeleriyle geçtiğimiz dönemde HDP'li Pervin Buldan'ın sarf ettiği, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz" ifadeler akıllara geldi.

YORUMLAR (3)
  • Ömer Katılmış: hayatımda sol partiye oy vermedim ama aksakalın bu yaklaşımı ve tavrından dolayı kutluyorum . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • erdemir : beyhude çırpınışlar vekilliğinde gitti seni artık CHP. çok kolay atarlar.15 mayıs.günü.güle güle bay bay kemal Cevap Yaz 23 8 Yayından Kaldır
  • Ercan Aral : İyi bir tespit,ona göre oyumu kullanacam.Amerika Avrupa ve PKK ile işbirliği içinde çalışıp,Türkiyeme zararı olanlara oyum yoktur. Cevap Yaz 111 24 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ile görüşen DSP Genel Başkanı'ndan flaş HDP göndermesi - Son Dakika


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