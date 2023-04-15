Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Atatürk'e benzeten bir vatandaşa verdiği cevapla gündeme geldi: Aman aman, Atatürk büyük adam

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Vatandaşın kendisini benzettiği ismi duyunca araya girdi: Aman aman

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Eski (Ulu) Cami'ye ziyarette bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, partililer tarafından Edirne otoyol gişelerinde karşılandı. Konvoyla Eski Cami'ye gelen Kılıçdaroğlu, caminin avlusundaki hat yazılarını inceledikten sonra beraberindekilerle camiye girdi.

CAMİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, cami hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, Eski Cami'deki Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) bölümünü ve Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği kürsüyü inceledi.Caminin avlusunda bekleyen vatandaşlar çıkışta Kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" şeklinde seslendi.

ATATÜRK BENZETMESİNİ DUYUNCA ARAYA GİRDİ

Bir vatandaşın Atatürk benzetmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Aman aman, Atatürk büyük adam." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Balkan Türklerine selam söyleyen bir vatandaşa ise "Aleykümselam" dedi.

BULGARİSTAN'A GEÇTİ

Vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP ve İYİ Parti Edirne milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.