Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Atatürk'e benzeten bir vatandaşa verdiği cevapla gündeme geldi: Aman aman, Atatürk büyük adam - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Atatürk'e benzeten bir vatandaşa verdiği cevapla gündeme geldi: Aman aman, Atatürk büyük adam

15.04.2023 16:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de tarihi Eski Cami'yi ziyaret etti ve burada cami cemaatiyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, yoğun ilgiyle karşılaşırken, bir vatandaşın kendisini Atatürk'e benzetmesi üzerine, "Aman aman, Atatürk büyük adam." şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Eski (Ulu) Cami'ye ziyarette bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, partililer tarafından Edirne otoyol gişelerinde karşılandı. Konvoyla Eski Cami'ye gelen Kılıçdaroğlu, caminin avlusundaki hat yazılarını inceledikten sonra beraberindekilerle camiye girdi.

CAMİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, cami hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, Eski Cami'deki Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) bölümünü ve Hacı Bayram-ı Veli'nin vaaz verdiği kürsüyü inceledi.Caminin avlusunda bekleyen vatandaşlar çıkışta Kılıçdaroğlu'nu alkışlayarak "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" şeklinde seslendi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Edirne'de Eski Cami'yi ziyaret etti

ATATÜRK BENZETMESİNİ DUYUNCA ARAYA GİRDİ

Bir vatandaşın Atatürk benzetmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Aman aman, Atatürk büyük adam." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Balkan Türklerine selam söyleyen bir vatandaşa ise "Aleykümselam" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Edirne'de Eski Cami'yi ziyaret etti

BULGARİSTAN'A GEÇTİ

Vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP ve İYİ Parti Edirne milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • erdemir : nasl da benzetmiş tıpknın aynsı hadi ordan yalaka Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Atatürk'e benzeten bir vatandaşa verdiği cevapla gündeme geldi: Aman aman, Atatürk büyük adam - Son Dakika


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