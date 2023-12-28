Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 gün içinde 59 teröristi gömdük (2)

'ÜS BÖLGELERİMİZİN ALT YAPISINI TAMAMLAYACAĞIZ'

Erdoğan, terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıllarda kalıcı üs bölgelerimiz için Kuzey Irak'ta yüzlerce kilometre yol yaptık. Kontrol altına aldığımız yeni yerlerde de aynı faaliyetleri yürütüyoruz. Ama dediğim gibi şartlar, arzu ettiğimiz hızda ilerlememizi güçleştiriyor. İnşallah baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri bir daha buralara ayak basamayacak hale getireceğiz" dedi.

'MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ'

Erdoğan, bölgedeki şartları bilmeyen, terörle mücadele stratejisinden ve buna göre uygulanan taktiklerden haberi olmayanların PKK ve uzantılarının ağzıyla kendilerini eleştirdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Halbuki yaptıkları iş terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. Dünyada böyle bir siyaset anlayışının örneğine rastlamazsınız. Hiçbir ülkede kendi devletinin güvenlik stratejilerini ve mücadelesini değersizleştirmeye ve hatta çökertmeye çalışan muhalefet örneği yoktur. Türkiye hariç hemen hiçbir ülkede terör örgütünün propaganda çarkına 'dişli' olmayı maharet zanneden bir muhalefet asla bulamazsınız. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi örnek aldığı sınır güvenliği ve sınır ötesi tehditleri önleme çalışmalarımızı beğenmeyen muhalefetin buna karşı alternatif bir çözüm teklifi ise mevcut değildir. Aslında bunlar PKK'nın Suriye uzantısı 'PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' diyerek Irak-Suriye tezkeresine bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla beraber 'ret oy' vererek, kurultay kürsüsünden hapisteki teröristlere sırayla selam göndererek, Meclis'te 4 farklı partinin teröre karşı ortak irade sergilediği bildiriye uyduruk gerekçelerle imza atmaktan kaçarak, hasılı terör örgütüne şaşı baktıklarını vesileyle göstererek, terörle mücadele gibi bir dertlerinin olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır. Sırf konuşmuş olmak, sırf hükümetin 'ak' dediğine 'kara', 'kara' dediğine 'ak' demiş olmak, sırf kendi tabanına çalışıyor görüntüsü vermek, sırf emperyalistlere şirin gözükmek için terör örgütü PKK ve uzantılarıyla demlenmeyi içlerine sindirenleri milletimize havale ediyoruz."

'KOÇ BAŞLIĞI YAPANLARI MİLLETİMİZ AFFETMEYECEK'

Erdoğan, terör örgütleri ile mücadelenin bir parti meselesi olmadığına dikkat çekerek, "Siyaset kurumunun terör gibi doğrudan milli güvenliğimize dair bir konuda güç birliği için hareket etmesi millete karşı mesuliyetin gereğidir. Kendi kişisel ihtirasları ve parti içi iktidar hesapları uğruna bölücü örgütün emellerine koçbaşlığı yapanları milletimiz asla affetmeyecektir. Sizlerden muhtarlarımız olarak bu hakikatleri, bu ihanetleri, bu çarpıklıkları, kimi muhalefet aktörlerinin içine düştükleri bu gaflet hallerini kendi köylerinizde, kendi mahallelerinizde oturan vatandaşlarımıza mutlaka anlatmanızı bekliyorum. Şayet meydanı bu kifayetsiz muhterislere bırakırsak bunun vebalini hiçbirimiz taşıyamaz. Ülkemizin tek derdi, tek sıkıntısı terörle mücadele olsa kahraman güvenlik güçlerimiz ile milletimizin birlik ve beraberliği sayesinde bunun üstesinden geleceğimizden hiçbir şüphemiz yoktur. Ama coğrafyamızın bize dayattığı başka sınamalarla da karşı karşıyız. Deprem gibi tabii afetlerle, iklim değişikliği gibi küresel sorunlar bunlardan biridir. Siyasi, ekonomik ve askeri bağımsızlığımızı korumak bunlardan biridir. Milli birlik ve beraberliğimize yönelik tehditlere karşı tek yürek, tek bilek halinde karşı durmak bunlardan biridir. Hamdolsun Türkiye tüm bu mücadeleleri aynı anda yürütebilecek güce, iradeye, imkana, kararlılığı sahiptir" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA 350 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Erdoğan, Türkiye'yi depreme karşı hazırlama çalışmalarının sürdüğünü de söyleyerek, "Bir yandan 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracak, inşa ve ihya faaliyetlerini hızla sürdürürken diğer yandan da deprem tehdidi altındaki şehirlerimizi güçlendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı da bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerden biridir. Kentsel Dönüşümün Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul'da 350 bin konutun dönüşümünü süratle tamamlamayı hedefliyoruz. Hane başına çeşitli başlıklar altında toplam 1,5 milyon liralık desteği içeren bu kampanyanın İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'MERKEZ BANKASI ZEREVLERİ REKOR KIRDI'

Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırdığını söyledi. Erdoğan, "İnşallah bu rakamı finansal güvenliğimizi tahkim için daha da artıracağız. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Bunun etkilerini azaltmak için bütçe imkanlarını zorlama pahasına, çalışanlarımızın ve emeklerimizin maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik. Geçtiğimiz yıl ortalama memur maaşını yüzde 129 ve asgari ücreti yüzde 107 oranında artırdık. En düşük emekli maaşını yüzde 114 oranında yükseltirken bayram ikramiyelerini neredeyse 2 katına çıkardık. Tek sefere mahsus 5 bin lira ilave ödeme yaptık, yapıyoruz. Dün açıkladığımız 2024 yılı asgari ücret rakamını da bu tablonun tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 ile çıkan yeni asgari ücretle 'çalışanları enflasyona ezdirme' sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin işverenlere, tüm çalışanlarımıza, ailelerine ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hiç şüphesiz tüm bunlar önemlidir; ama yeterli değildir. Devletimizin imkanları arttıkça çok daha fazlasını yapacağımızı milletimiz zaten biliyor" diye konuştu.

'ENFLASYONUN ATEŞİ DÜŞMEYE BAŞLADI'

Erdoğan, 85 milyon vatandaşın tamamını olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, "Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir. Piyasa gerçekleriyle açıklanamayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına giden açgözlülere yönelik denetimlerimizi de yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini hak ettiği düzeye yani dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin vatandaşları seviyesine çıkartana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.