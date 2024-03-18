Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Ankara\'da metro filan bir şey yok, derdi de yok\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben Ankaralıyım havalimanından, şehir merkezine kadar ne yapıyorsak biz yapıyoruz, metro filan bir şey yok, derdi de yok" dedi.
Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bin yıldır bu toprakların vatan olmasını sağlamak için hayatlarını feda eden tüm kahramanlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Uzun yıllar boyunca ikamet ettiği Keçiören'i Ankara'nın yıldızı haline getirecek Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Keçiören Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Malumunuz Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri haline gelen bir Ata Kulesi vardı. Aynı mimarımızın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi'yle şehrimize yeni bir sembol daha kazandırıyoruz. Tabii temelinin atılmasının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçtikten sonra açılışını yaptığımız bu kulenin serencamı da ayrı bir hikayedir. Ama bu hikayenin bana göre en önemli tarafı şudur. Bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkması sayesinde ayakta kalmış ve bugün Ankaralıların hizmetine girebilmiştir. Şayet ilçe halkı sahip çıkmasaydı, şimdi bu gördüğümüz eserin yerinde yeller esiyordu. Hukuki ve idari pek çok sorunun ardından Kovid-19 salgınının yol açtığı zorlukları da aşmayı başaran kulemiz aslında başlı başına bir azim abidesidir" diye konuştu.
Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankara'yı selamlayacağını aktaran Erdoğan, "Bünyesindeki kütüphanesi, spor salonu, kafeteryası, nikah salonu, sergi salonu, seyir alanı, lokantası ve diğer birimleriyle ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. Kulenin en üst kısmında yer alan Selçuklu yıldızı zaten başlı başına buraya vurulmuş bir Ankara mührüdür. Nikahlarını 152 metre yüksekliğindeki salonda kıyacak çiftlerimizin de yeni hayatlarına bulutların üzerinde girecekleri anlaşılıyor. Bundan sonra herkes herhalde nikahını Keçiören'de kıymaya gelir. Hazreti Mevlana'nın sık sık tekrarladığım bir sözü var. 'Kamil odur ki dünyada koya bir eser. Eser olmayanı yerinde yeller eser.' Sorumluluk sahiplerinin isimlerini nesiller boyu yaşatacak olan gök kubbede kalan hoş seda misali geride bıraktıkları eserlerdir, hizmetlerdir. İnşallah bu kule Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Turgut Altınok kardeşimize edilen hayır dualarda sürüp gidecektir" şeklinde konuştu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un 30, 40 yıl önce imar altyapısıyla, çevre düzeniyle başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerleşim yeri haline getirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Kendisi inşallah bu birikimini, bu üretkenliğini, bu vizyonunu, bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak. Şimdi 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışmayan var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız ve şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankara'mızı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankara'mıza, Başkentimize verecekleri hiçbir hizmet yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım, Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız ve vereceğiniz desteklerle Keçiören değil, inşallah Ankara'mız yeniden ayağa kalkacak. Yeniden Ankara'ya var mıyız? Varız. Maşallah" ifadelerini kullandı.
"Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden istifade etmeyen ne tek karış vatan toprağı, ne herhangi bir fert vardır" sözlerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu hakikat ortadayken son dönemde vizyonsuzluğu, programsızlığı, esersizliği, hizmetsizliği yücelten bir anlayışın öne çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzı endam etmeye başlıyor. Yahu havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı? Yani sadece işte Melih Bey'in döneminde atılmış adımlar var. Ama gel gör ki bu beyefendi geldi geleli yollarda ne asfalt, ne şu, ne bu hiçbir şey yok. Ben Ankaralıyım havalimanından, şehir merkezine kadar ne yapıyorsak biz yapıyoruz, metro filan bir şey yok, derdi de yok. Hatta yaptığı hiçbir şey olmamakla övünen, bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını, göğsünü gererek söyleyen bir siyasetçiler, belediye başkan adayları türedi Ankara'mızda. Üzerlerinde kayda değer bir emekleri olmadığı halde sahiplendikleri işleri saymazsak bir şey zaten yok. Önümüzdeki dönem için iş yapmaya niyetlenmediklerini açıkça beyan ettiklerine göre bunlardan bir beklenti de söz konusu olamaz. Normal şartlarda insanın utançtan yüzünün kızarması gerekirken bu tabloyu iftihar vesilesi gibi anlatanların takdirini ben milletimize başkent halkına bırakıyorum. Siz zaten gereken hesabı 31 Mart günü soracağınıza inanıyorum." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'da metro filan bir şey yok, derdi de yok' - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi. Destici, Anayasa değişikliği veya erken seçimle bu yolun açılabileceğini belirtti.
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını ve gelişimini vurgulayarak, ülkenin dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Amasya'ya yapılacak olan yeni hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini ve deprem izolatörü teknolojisiyle donatılacağını söyledi.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da yaptığı konuşmada, partinin halkın sesi olmak için kurulduğunu ve siyasetteki kutuplaşma sistemini yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akşener, ayrıca emekli maaşlarını eleştirerek, halkın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Vali, milletvekilleri ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?