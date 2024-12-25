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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa programının detayları belli oldu AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "Değil Emevi Cami, Kudüs'te bu ümmetin çocukları namaz kılacak" "Birlik ve beraberlik içerisinde aldığımız bayrağı ileriye...

25.12.2024 15:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa programının detayları belli oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan:

"Değil Emevi Cami, Kudüs'te bu ümmetin çocukları namaz kılacak"

"Birlik ve beraberlik içerisinde aldığımız bayrağı ileriye taşıyacağız"

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Aralık 2024 tarihinde Bursa'ya geleceğini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bütün vatandaşları Tofaş Spor Salonuna beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Aralık 2024 Cumartesi günü Bursa'da ağırlayacaklarını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Tüm teşkilatlarımızla beraber hazırlıklarımıza başladık. Kongre öncesi, 655 delegemizle bir araya gelerek teşkilat organizasyonu yaptık. Aynı zamanda da genel merkezden teşkilat başkanlığımızın bütün delegelerimizin görüşlerini almak üzere hazırlamış olduğu formları doldurduk. Genel merkezimize bu formları gönderdik. Bu sayede teşkilatlarımızın kanaatlerini önümüzdeki dönemle ilgili yapmamız gereken önerileri, taleplerini öğrenmiş olduk. Bunların hepsini sadece il delegasyonuyla yapmadık. Bundan önceki 17 ilçemizde de tüm kongrelerimizi bu süreçle bitirmiş olduk. Kongre öncesinde de il ve ilçe delegelerimizle beraber ortak akıl toplantılarını gerçekleştirdik. Bir önceki kongre süreçlerinden daha farklı olarak çok daha fazla bir katılımla, daha büyük bir coşkuyla bu kongrelerimiz gerçekleşmiş oldu" dedi.

"Kongreyle birlikte çalışmalarımıza başlıyoruz"

Cumartesi gününün Bursa için önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Bursalı bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. O gün Bursa il kongresiyle beraber 8 ilimizin kongresi de ortak bağlantıyla Bursa'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmış olacak. İnşallah cumartesi günü bu kongre süreciyle beraber çalışmalarımızı biraz daha hızlandırmış olacağız" dedi.

"Hedef 2028-2029"

Her kongre sürecinin bir yenilenme olduğunun altını çizen Başkan Gürkan, "Yenilenme süreci, bir tazelenme süreci gibi değerlendiriyoruz. Hem bugüne kadar hizmet etmiş teşkilat mensuplarımızı da bu sürece dahil ederek yönetimleri oluşturuyoruz. Daha büyük bir motivasyonla çalışmalara başlıyoruz. Bizim amacımız 2028 seçimlerine öncesinden daha fazla çalışarak, daha fazla motivasyonla 2028 ve 2029 seçimleriyle ilgili tüm hazırlıkları şimdiden başlayacağız" diye konuştu.

"Birlik ve beraberlik içerisinde aldığımız bayrağı ileriye taşıyacağız"

Bursa ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Başkan Gürkan, "Tüm bakanlıklarımızla birlikte Bursa'yı ilgilendiren sorunları, talepleri veya projeleri yakından takip ediyoruz. Milletvekillerimizle beraber sahada, Ankara'da da bu süreci yakından takip ederek Bursa'nın kazanımlarını, Bursa'ya getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de milletvekillerimize ve teşkilatımızla beraber büyük birlik ve beraberlik içerisinde hem Bursa yatırımlarımızı daha fazla aktif hale getirmek istiyoruz" dedi.

"Değil Emevi Cami, Kudüs'te bu ümmetin çocukları namaz kılacak"

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere sunduğu ufuklarla beraber Türkiye yüzyılını inşa etmek için çalışmalara imza atacaklarını belirten Başkan Gürkan, "Bu bir bizim için çok önemli. Çünkü 23 yılda biz neredeyse 80 yıllık, 100 yıllık icraatları yapılamaz denilen şeyleri gerçekleştirmiş olduk. Bunun dışında şunu söylüyoruz. Biz inşallah bu istikrarla, sadece Türkiye değil, tüm İslam coğrafyasının da ümidi olmuş olan bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle bu teşkilatlar sağlam durduğu, aynı coşkuyu muhafaza ettiği müddetçe, değil Emevi Cami, Kudüs Camii'nde bile Allah'ın izniyle bu milletin, bu ümmetin çocuklarının huzurla namaz kılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kongreye katılmak isteyen bütün herkes için ellerinden gelen imkanı sunacaklarını belirten Başkan Gürkan, "O gün saat 12.00 ile 17.00 arasında da metroyu ücretsiz hale getirmek için müracaatlarımızı yaptık. İstasyonlardan ve bazı noktalardan da ring otobüsleri koyacağız. Tofaş Spor Salonu'na bekliyoruz. Akşam ise, Bursa'nın ticaretine değer katanlarla bir araya gelecekler" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa\'ya geliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor - Son Dakika

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