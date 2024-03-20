Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özgür Özel\'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum" sözlerine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel açıklamalarına yönelik şunları söyledi: "CHP'nin DEM'den transfer ettiği aday çıkıyor İstanbul'un bir ilçesi için akla ziyan sözler ediyor. Özgür efendi akılla mantıkla bağdaşmayacak darbe açıklaması yapıyor. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş. Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın. Devrik başkanları darbecilerin tanklarının arasından kaçmıştı. Özgür efendi yanına İBB Başkanı'nı da alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin. Siyasi rüştünü ispat etmek istiyorsa beklenen tavır budur. Sadece şu olaylar bile farkımızı ortaya koymaya kafidir"
CHP'deki para sayma soruşturmasına yönelik de açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın sözleri şu şekilde: "Bunların tek bir derdi var o da menfaatlerini korumak: Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri siz de izlediniz. Nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan paralar var. Her televizyona çıkan farklı açıklama yapıyor. Yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle kurmuyor. Meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok, kayıp. Ankara'da bir daire tutmuşlar vaktini orada geçiriyor. Bay bay kemal demiştim, dediğim çıktı. Kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Milleti kendi suçuna ortak ederek bu rezaletten kendini kurtaramaz. Çantalar dolusu para kimden alındı? Bu paralar belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmak zorunda"
Geçtimiz günlerde CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul'da Dijital Gençlik Buluşması'na katılan Özel, şunları söylemişti:
"Anadolu'nun bir kahvesindeyiz. Ben gençlerle ilgili bir şey söyleyince, bir tane Ak Partili abi bana dedi ki, 'Ya gençler diyorsun da, bu gençler seni de götürür bak. Sen de çok genç değilsin bak.' Dedim ki bütün darbelere karşıyım. 15 Temmuz darbe akşamı meclis kapalıydı. Meclis'i açalım darbeye hep birlikte direnelim diyen, meclis başkanını ve Ak Partilileri arayan benim. Meclis'te konuşma yaptım. 100 yıllık partiyiz yeneriz yeniliriz, darbecilere teslim olmayız. Darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor diye not geldi bana. Sanmam dedim ama öyle bile olsa karşılarındayız. Sonradan bir FETÖ işi olduğu çıktı.
Dedim ki amca bak yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum.
Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım"
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Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. 11 yıl hapis cezası bulunan terör örgütünün önemli isimlerinden olan eski vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çayyaka Mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Şahıslar gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, 'Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil' dedi.
Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirterek, yerel seçimler öncesi insan ve adalet odaklı bir politika geliştireceklerini vurguladı. Yapıcıoğlu, ayrıca sosyal belediyecilik politikalarıyla geçim sıkıntısı çeken insanlara yardım edeceklerini ve aileleri güçlendirmek istediklerini söyledi.
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