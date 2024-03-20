Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan, Özel'in darbe şakşakçılığını bırakması ve görevini yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, CHP'deki para sayma soruşturmasına da değinen Erdoğan, bu konuda şeffaf bir şekilde açıklama yapılması gerektiğini vurguladı.

20.03.2024 17:13  Güncelleme: 17:31
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Burdur mitinginde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum" sözlerine tepki gösterdi.

ERDOĞAN: DARBE ŞAKŞAKÇILIĞINI BIRAKSIN GÖREVİNİ YAPSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel açıklamalarına yönelik şunları söyledi: "CHP'nin DEM'den transfer ettiği aday çıkıyor İstanbul'un bir ilçesi için akla ziyan sözler ediyor. Özgür efendi akılla mantıkla bağdaşmayacak darbe açıklaması yapıyor. Darbecilerden kendisine milli iradenin yerle yeksan edildiğine dair telefon gelecekmiş, o da bunu gençler yapıyor diye sevinecekmiş. Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın. Devrik başkanları darbecilerin tanklarının arasından kaçmıştı. Özgür efendi yanına İBB Başkanı'nı da alsın Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin. Siyasi rüştünü ispat etmek istiyorsa beklenen tavır budur. Sadece şu olaylar bile farkımızı ortaya koymaya kafidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

"DESTE DESTE PARA BALYALARINDAN YAPILAN KULELERİ İZLEDİNİZ"

CHP'deki para sayma soruşturmasına yönelik de açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın sözleri şu şekilde: "Bunların tek bir derdi var o da menfaatlerini korumak: Deste deste para balyalarından yapılan kuleleri siz de izlediniz. Nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan paralar var. Her televizyona çıkan farklı açıklama yapıyor. Yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek mantıklı cümle kurmuyor. Meşhur hesap uzmanının ortalıkta esamesi yok, kayıp. Ankara'da bir daire tutmuşlar vaktini orada geçiriyor. Bay bay kemal demiştim, dediğim çıktı. Kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Milleti kendi suçuna ortak ederek bu rezaletten kendini kurtaramaz. Çantalar dolusu para kimden alındı? Bu paralar belgeleriyle şeffaf şekilde açıklanmak zorunda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Geçtimiz günlerde CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul'da Dijital Gençlik Buluşması'na katılan Özel, şunları söylemişti:

"Anadolu'nun bir kahvesindeyiz. Ben gençlerle ilgili bir şey söyleyince, bir tane Ak Partili abi bana dedi ki, 'Ya gençler diyorsun da, bu gençler seni de götürür bak. Sen de çok genç değilsin bak.' Dedim ki bütün darbelere karşıyım. 15 Temmuz darbe akşamı meclis kapalıydı. Meclis'i açalım darbeye hep birlikte direnelim diyen, meclis başkanını ve Ak Partilileri arayan benim. Meclis'te konuşma yaptım. 100 yıllık partiyiz yeneriz yeniliriz, darbecilere teslim olmayız. Darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor diye not geldi bana. Sanmam dedim ama öyle bile olsa karşılarındayız. Sonradan bir FETÖ işi olduğu çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

Dedim ki amca bak yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum.

Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özgür Özel\'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın

Recep Tayyip Erdoğan, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın - Son Dakika
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