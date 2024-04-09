Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Ramazan Bayramı diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan, Umman ve Irak liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan ve Umman Sultanı görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görüşmede, Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve önümüzdeki süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler." denildi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi - Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata ilişkin, 'Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise İngiltere'nin Refah'ta çatışma çıkması durumunda insani yardım seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardım tedarikini arttırma taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Blinken, ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve ateşkes anlaşması için Katar ve Mısır ile yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine düzenlenen yeni bir saldırının görüntülerini paylaştı. Video kaydında, pusuya düşen 3 İsrail askerinin, kurşunların hedefi olduğu anlar kameraya yansıdı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı boyunca görev yapacak olan çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlaştı. Ayrıca, İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde yaşayan vatandaşları da ziyaret eden Başkan Zeyrek, onlarla ilgilenerek bayramlarını kutladı.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan ayının son gününde vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında oruç açtı. Önal, 'Cenabı Allah tüm İslam aleminin, ülkemizin, şehrimizin tuttuğu oruçları kabul etsin' dedi.
Gazeteci Uğur Dündar, "siyasi rüşvet" aldığını ima ettiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamasına aynı sertlikte yanıt verdi. Dündar, "Sayın Kılıçdaroğlu hırçınlığınızı anlıyorum. Zira sizin Sayın Tayyip Erdoğan'a karşı girdiğiniz tüm seçimleri kaybetmiş ve CHP'nin oy oranını yüzde 25'e sabitlemiş olmanıza karşın, Sayın Özgür Özel, Genel Başkan olarak katıldığı ilk seçimde bu yüzde 25'lik cam tavanı paramparça ederek partisini yüzde 38 oyla 1. yaptı." dedi.
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, halkın ziyaretlerini kabul ederek hatıra fotoğrafı çektirdi ve Ramazan Bayramı mesajı verdi.
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