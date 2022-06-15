Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da toplu açılış törenine katıldıklarını ve orada vatandaşlarla samimi ve coşkulu bir şekilde hasret giderdiklerini belirterek, şöyle dedi:

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Van, su, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Dış politikada bize ders veremezsin (2) - Son Dakika

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