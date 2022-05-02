Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı - Son Dakika

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Müslüman Alemi Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşıyor. Bu vesile ile birçok ülkenin lideri ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerin bayramını tebrik etti.

ERDOĞAN BİRÇOK LİDER İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL'DEN ERDOĞAN'A BAYRAM TEBRİĞİ

Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.